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galaxy s7 için android 7 değil android 7.1 sürümü gelecek!

GALAXY S7 İÇİN ANDROİD 7 DEĞİL ANDROİD 7.1 SÜRÜMÜ GELECEK!

Samsung Galaxy S7 için Android 7 güncellemesini bekleyen kullanıcılara önemli bir haberimiz var. Samsung bir sürüm atlayacak.

Tarih : 13 Aralık 2016, 09:50
Puan Ver : Galaxy S7 İçin Android 7 Değil Android 7.1 Sürümü Gelecek!(9/10)8


Samsung Galaxy S7 için Android 7 güncellemesini bekleyen kullanıcılara önemli bir haberimiz var. Samsung bir sürüm atlayacak.



Google'ın yeni Android sürümünü üreticilere dağıtmasının ardından kullanıcıları büyük bir merak sardı. Güncelleme bekleyen milyonlarca Samsung kullanıcı, Android 7.0 sürümünü almayacak. Onun yerine bir sonraki versiyon dağıtılacak.



Galaxy S7 için Android 7.1 gelecek!



Samsung Galaxy Beta Program kapsamında Samsung, bu programa dahil olan kullanıcılara test amaçlı olarak güncellemeleri önceden gönderiyor. Kullanıcılardan geri bildirim toplayan Samsung, hataları giderdikten sonra güncellemeyi dünya genelinde paylaşıyor. Birçok firma tarafından uygulanan bu yöntem, konu hakkındaki bir detayın ortaya çıkmasını sağladı.



Galaxy Beta Program kapsamındaki kullanıcılar, gelen güncellemeler ile cihazlarının Android sürümünün Android 7.1'e yükseldiği fark etti. Yani test sürecinin final versiyonu Android 7.0 değil, Android 7.1 oldu. Android 7.0 sürümü şimdilik sadece Nexus cihazlarda, Pixel serisi telefonlarda ve LG V20 modeline çıktı.



Eğer diğer firmalar da Samsung ile aynı yolu izlerse, kullanıcıların büyük bir bölümü Android 7.0 yerine, Android 7.1 kullanmaya başlayacak. Ancak bu değişikliğin herhangi bir olumsuz duruma sebep olması beklenmiyor. Aksine, kullanıcılar daha güncel bir sürüm kullanmaya başlamış olacak.



Android 7.0 sürümü ise 7.1 sürümleri arasında iki önemli fark var. Android 7.1 ile dokunma deneyimi geliştirildi ve Daydream VR desteği eklendi. Yani farklar Android 7.1 lehine. Samsung tarafından final sürümün önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.



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