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galaxy s7 hakkında ilginç iddia

GALAXY S7 HAKKINDA İLGİNÇ İDDİA

Samsung Galaxy S7, 2016'nın en güçlü akıllı telefon modellerinden birisi olacak. Buna hiç şüphe yok peki ama bu telefonun özellikleri neler olacak dersiniz?

Tarih : 07 Ocak 2016, 11:12
Puan Ver : Galaxy S7 Hakkında İlginç İddia(8/10)8


Samsung Galaxy S7, 2016'nın en güçlü akıllı telefon modellerinden birisi olacak. Buna hiç şüphe yok peki ama bu telefonun özellikleri neler olacak dersiniz?



2016 yılında en çok beklenen akıllı telefon hangileri diye sorsak muhtemelen Galaxy S7 ve iPhone 7 yanıtlarını alırız. İşte Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından geliştirilen teknoloji dünyasının yeni amiral gemisiGalaxy S7, özellikle kamerasıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.



Bugün internete sızan bir görselde, yeni telefonun 12MP'lik bir kameraya sahip olduğu görülüyor. Ancak hemen telaşlanmayın çünkü bu 12MP'lik kamera 16MP'lik Galaxy S6 kamerasından daha iyi olacak. Bu size neyi hatırlatıyor diye sorduğumuz zaman muhtemelen aklınıza HTC'nin ultrapiksel teknolojisi gelecektir. Samsung'un da HTC gibi bu kameraya bir başka isim verip vermeyeceği bilinmez ancak sayıları seven akıllı telefon kullanıcılarının bu yeni teknolojiye nasıl yanıt vereceği büyük bir merak konusu.



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