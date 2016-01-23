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galaxy s7 antutu testinde görüldü!

GALAXY S7 ANTUTU TESTİNDE GÖRÜLDÜ!

Galaxy S7 AnTuTu isimli performans testinde görüldü. Exynos 8890 yongalı Samsung Galaxy S7 AnTuTu'dan kaç puan aldı bilinmiyor ancak detaylar ortaya çıktı.

Tarih : 23 Ocak 2016, 09:13
Puan Ver : Galaxy S7 Antutu Testinde Görüldü!(6/10)6


Galaxy S7 AnTuTu isimli performans testinde görüldü. Exynos 8890 yongalı Samsung Galaxy S7 AnTuTu'dan kaç puan aldı bilinmiyor ancak detaylar ortaya çıktı.



Güney Koreli şirketin merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S7 AnTuTu isimli performans testi uygulamasında görüldü. Ancak bu sefer çok merak edilen Samsung işlemcisi Exynos 8890 ile karşımızda çıktı. M1 olarak da adlandırılan bu yonga Qualcomm Snapdragon 820 yongasına rakip olarak görülüyor ve teknik özellikleri, performansı oldukça merak ediliyor.



Ancak kötü haberi verelim, Exynos 8890 (M1) yongasının performansı öğrenilemedi. Onun yerine cihazın teknik detayları ortaya çıktı. Bilindiği üzere AnTuTu testi performans derecelendirmesinin yanı sıra telefonun teknik özelliklerini de gösteriyor. Weibo isimli sosyal ağda ortaya çıkan görüntüler kısa sonra silinmiş olsa da bilgiler artık basının elinde.



Galaxy S7 AnTuTu testinde hangi özellikler ile görüldü?



Her şeyden önce Galaxy S7 modeli SM-G930F model numarası ile testte kendini gösterdi. Bunun yanı sıra tahmin edildiği üzere Exynos 8890 (M1) yongasını kullanıyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacağı da anlaşıldı. Ekran boyutu 5.1 inç, çözünürlüğü ise Quad HD yani 1440 x 2560 piksel olacak. Samsung Galaxy S7, kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow sürümüyle çıkacak. Kamera tarafında ise beklenen yenilik sonunda gelmiş görünüyor. Galaxy S7'de 12 MP arka, 5 MP ön kamera kullanacak. Ancak kamera algılayıcısında değişiklik yapılacağı için bu çözünürlükler yüksek kaliteli olacak.



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Etiketler: Galaxy  S7  Antutu  Testinde  Görüldü    haber

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