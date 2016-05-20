Samsung tarafında hareketlilik devam ediyor. Beklenen Galaxy S7 Active modeli şimdi farklı bir renk seçeneği ile görüntülendi.



Samsung tarafında hareketlilik devam ediyor. Beklenen Galaxy S7 Active modeli şimdi farklı bir renk seçeneği ile görüntülendi.



Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung, Galaxy S7 ailesi için yeni bir versiyon hazırlıyor. Bu bilgi daha önce ortaya çıkmıştı. AT&T operatörü aracılığı ile satışa çıkması beklenen yeni telefon şimdi yeni bir renk seçeneğiyle karşımızda.



Galaxy S7 Active böyle görünecek!



Haberimizin içerisindeki görselde Samsung Galaxy S7 Active modelinin yeni renk seçeneğini görebilirsiniz. Cihaz, standart Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerine göre daha uzun bir pil ömrüne sahip olacak ve fiziksel olarak daha dayanıklı bir gövdeyle gelecek.



Active serisi cihazların sadece bir kısmı şimdiye kadar ülkemizde satışa çıktı. Dolayısıyla bu telefon Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Telefonun arkasındaki AT&T logosuna bakacak olursak bu şimdilik düşük bir ihtimal gibi görünüyor.



Twitter'da @evleaks isimli kullanıcı tarafından paylaşılan görselde cihazın renk seçeneği çöl kamuflajı (desert camo) olarak belirtilmiş. Bir çeşit yeşil tonu olduğunu söyleyebiliriz.



Pil ve gövde materyali farkı dışında telefonun teknik özellikleri tarafında bir fark beklenmiyor. Zaten geçtiğimiz günlerde basına yansıyan performans testi sonuçlarında da bu detay ortaya çıkmıştı. Qualcomm Snapdragon 820 işlemcisi, 4 GB RAM, 12 MP arka ve 5 MP ön kamera ise QHD çözünürlükte AMOLED ekran yerini koruyor. Bakalım telefonun satış fiyatı nasıl olacak. Detaylar için sitemizi takipte kalabilirsiniz.



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