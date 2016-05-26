Bir süredir gündemde olan Samsung Galaxy S7 Active teknik özellik listesi ile karşımızda. Telefonun detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.



Bir süredir gündemde olan Samsung Galaxy S7 Active teknik özellik listesi ile karşımızda. Telefonun detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.



Daha dayanıklı ve daha uzun pil ömrü sunan Galaxy Active serisi yeni bir model ile karşımıza çıkacak. Firmanın güncel amiral gemisi Galaxy S7, Galaxy S7 Active olarak duyurulmaya hazırlanıyor. Telefonun çeşitli görsellerine daha önce gündemimizde yer vermiştik. Şimdi ise teknik özellikleri karşımızda.



Galaxy S7 Active teknik özellikleri!



Özelliklerden bahsetmeden önce, büyük ölçüde Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerine benzediğini belirtelim. Zaten böyle olması bekleniyor. Çünkü Active serisi teknik özelliklerinden çok dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor.



Öncelikle dev bataryadan başlayalım. Galaxy S7 Active modelinde 4000 mAh kapasiteli bir batarya bekleniyor. Bu oldukça yüksek bir batarya kapasitesi olacak ve telefonun standart Galaxy S7'ye göre daha uzun pil ömrü sunacağı kesin.



5.1 inç büyüklükte QHD çözünürlük (1440 x 2560 piksel) sunan Super AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 820 yongası, 4 GB RAM, 32 GB depolama alanı telefonun temel özellikleri arasında. 12 MP arka ve 5 MP ön kamera tarafında da bir değişiklik görüşmüyor.



Cihazın 185 gram ağırlığa sahip olması ve kalınlığının 9.9mm olması bekleniyor. İddiaya göre söz konusu cihaz AT&T operatörüyle birlikte Haziran ayında duyurulacak. Hatta tarih olarak 10 Haziran işaret ediliyor. Henüz ABD dışında hangi ülkelerde satışa çıkacağı bilinmiyor.



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