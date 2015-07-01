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galaxy s6 plus'ın özellikleri belli oldu

GALAXY S6 PLUS'IN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Samsung IFA 2015'te Galaxy Note 5 ile birlikte Galaxy S6 Plus'ı da tanıtmaya hazırlanıyor! Peki yeni telefonun özellikler neler olacak?

Tarih : 01 Temmuz 2015, 09:17
Puan Ver : Galaxy S6 Plus'ın Özellikleri Belli Oldu(5/10)6


Samsung IFA 2015'te Galaxy Note 5 ile birlikte Galaxy S6 Plus'ı da tanıtmaya hazırlanıyor! Peki yeni telefonun özellikler neler olacak?



Samsung‘un bu yıl Dünya Mobil Kongresinde tanıttığı telefonu Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge yüksek fiyatına rağmen kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü. Samsung'un inovasyon konusunu en üst sınırda yaşadığı telefonu Galaxy S6 Edge ise beklenmeye bir şekilde ilgi gördü ve açıkçası Galaxy S6'nın önünde yer aldı.



Samsung'ta bu popülariteden yararlanmak adına daha büyük ekranlı bir Galaxy S6 Plus‘ı piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Eylül ayında yapılacak IFA etkinliği kapsamında tanıtacağı Galaxy S6 Plus‘ın teknik detayları ise belirmeye başladı. Buna göre telefonda;





  • 5,5 inç boyutunda 2560×1440 piksel yeni nesil Super AMOLED bir ekran bulunacak. (527 ppi)





  • Qualcomm Snapdragon 808 yonga seti





  • 7,33 mm kalınlık





  • 32 GB Hafıza, 3 GB RAM (Bazı kaynakların 4 GB yazdığını görüyoruz ama Samsung'un bu RAM miktarını Note 5 için sakladığını düşünmekteyiz)





  • 16 megapiksel arka kamera





  • 3000 mAh pil gücü bulunacak.





Telefonun fiyatlandırmasını bizde sizler gibi oldukça merak ediyoruz ama telefonun 64 GB'a satılan iPhone 6 Plus'tan (3449 TL) daha ucuz olmayacağını rahatlıkla öngörebiliriz.



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