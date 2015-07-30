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galaxy s6 mini fotoğrafları sızdırıldı!

GALAXY S6 MİNİ FOTOĞRAFLARI SIZDIRILDI!

Telefon devi Samsung'un yeni modeli Galaxy S6 Mini'ye ait fotoğraflar sızdırıldı.

Tarih : 30 Temmuz 2015, 09:32
Puan Ver : Galaxy S6 Mini Fotoğrafları Sızdırıldı!(8/10)5


Galaxy S6 Mini fotoğrafları sızdırıldı!



Telefon devi Samsung'un yeni modeli Galaxy S6 Mini'ye ait fotoğraflar sızdırıldı.



Güney Koreli Samsung, amiral gemisi Galaxy S6'yı çeşitlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda geliştirdiği S6 Mini için fotoğraflar paylaşıldı.



Samsung'un amiral gemisiGalaxy S6 Mini'ye ait yeni fotoğraflar sızdırıldı. Güney Kore merkezli telefon devi Samsung, amiral gemisi Galaxy S6'yı çeşitlendirmeye devam ediyor. Daha önce Galaxy S6Active modelini piyasaya çıkaran Samsung, yeni modeli S6 Mini'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.



Diğer yandan Samsung'un bu hazırlığından ilk sızdı da meydana geldi. Sosyal medya hesapları aracılığıyla cihaza ait olduğu iddia edilen fotoğraflar yayınlandı. Teknoloji devinin amiral gemisi piyasaya çıkmadan önce benzer sızıntılarla karşı karşıya gelmişti. Şirket amiral gemisini tanıttıktan sonra cihazın iPhone 6'ya benzemesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.



Snapdragon 808 işlemcinin bulunacağı iddia edilen cihazda 4,7 inçlik 720p çözünürlükte ekranın yer alacağı belirtilirken, 2GB RAM ile karşımıza çıkacağı söyleniyor.



3. jenerasyon Moto G benchmark sonuçları!

 






Etiketler: Galaxy  S6  Mini  Fotoğrafları  Sızdırıldı    haber

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