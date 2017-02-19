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Galaxy S6 Android 7.0 Nougat Güncellemesinin Çıkış Tarihi Belli Oldu
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galaxy s6 android 7.0 nougat güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu

GALAXY S6 ANDROİD 7.0 NOUGAT GÜNCELLEMESİNİN ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Genellikle sizlere hep yurt dışından çıkan haberlerin Türkiye uyarlamasını yansıtırız fakat bu seferki haberimiz Türkiye'den dünyaya yayılıyor. Bakın Galaxy S6 Android 7.0 Nougat güncellemesi ne zaman yayınlanacak.

Tarih : 19 Şubat 2017, 13:34
Puan Ver : Galaxy S6 Android 7.0 Nougat Güncellemesinin Çıkış Tarihi Belli Oldu(6/10)5


Samsung'un Galaxy S6 Andooid 7.0 Nougat güncellemesi üzerinde çalışmakta olduğunu geçmişte çıkan haberlerden biliyoruz. Yeni gelen habere göre Galaxy S6 Nougat sürümü bu ayın sonundan önce kullanıcıların beğenisine sunulacak. Haberi nereden aldınız derseniz sizlere kısaca Samsung Türkiye yetkilisi diyebiliriz.



Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Twitter'da Galaxy S6 Android 7.0 Nougat sürümünün Şubat ayının sonundan önce kullanıcıların beğenisine sunulacağını açıkladı. Aslında bu haberi 8 Şubat'ta zaman çizelgesini paylaştığında görmüştük fakat S7'ye odaklandığımız için S6 tarihi çok dikkatimizi çekmemişti. Tansu Beyin paylaştığı tabloda Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge'in Şubat ayının ikinci haftasında Türkiye'de Android 7.0 Nougat ı alacağına haberlerimizde değinmiştik. SIradakşi akıllı telefon ise Galaxy S6.



Bu haber ile Türkiye'de Samsung Galaxy S6 kullanıcıları önümüzdeki haftadan itibaren Android 7.0 Nougat  alacağının kesinleştiğini söyleyebiliriz. Teşekkürler Tansu Yeğen. Hemen belirtelim bu konuda Samsung Türkiye resmi bir açıklama yapmış değil.








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