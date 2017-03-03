

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S6 Android 7.0 güncellemesinin hazır olduğu ortaya çıkmıştı. Yeni çıkan detaylar doğrultusunda, güncellemenin Mart ayı içerisinde dağıtılacağı belirtildi.



Samsung, amiral gemisi sınıfına hitaben satışa sunduğu modellerini güncellemeye devam ediyor. Kısa süre önce Galaxy S7ve Galaxy S7 Edge modelleri için Android 7.0 Nougatgüncellemesini yayınlayan Samsung, şimdi de aynı güncellemeyi Galaxy S6 Android 7.0Nougat'ıdağıtmaya hazırlanıyor.



Geçtiğimiz ay Samsung Türkiyetarafından yayınlanan Android 7 güncellemeleri yol haritasında Galaxy S6ve Galaxy S6 Edgeismi de geçiyordu. Rapora göre Galaxy S6 Android 7.0 Nougatgüncellemesi Mart ayı içerisinde dağıtılmaya başlanacaktı.



Geçtiğimiz gün ortaya çıkan yeni bir rapor, Galaxy S6güncellemesinin Mart ayı içerisinde geleceğini de doğruladı. Android 7.0 Nougat işletim sistemine sahip Galaxy S6ve Galaxy S6 Edge, Wi-Fi Alliance'da göründü.



Samsung'un Galaxy S6ve Galaxy S6 Edgeiçin hazırladığı Android 7.0 Nougatgüncellemesini Mart ayı içerisinde tüm dünyada yayınlaması bekleniyor. Gelen bilgiler bu güncellemenin bölgesel bazda verileceği konusunda. Fakat sonuç olarak Mart sonuna kadar tüm S6 ve S6 Edge modellerininAndroid 7.0 Nougatgüncellemesine kavuşacağını da söyleyelim.



Samsung'un Androidgüncellemeleri konusunda pazardaki rakiplerine oranla biraz ağır kaldığı inkar edilemez bir gerçek. Fakat geçte olsa, S6 ve S6 Edge içinAndroid 7.0 Nougatgüncellemesinin yayınlanacak olması güzel bir haber.



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