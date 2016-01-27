Galaxy S5 için Marshmallow güncellemesi bu sefer Fransa'da görüldü. Güncelleme ilginç bir yöntemle dağıtılıyor olabilir.



Galaxy S5 için Marshmallow güncellemesi bu sefer Fransa'da görüldü. Güncelleme ilginç bir yöntemle dağıtılıyor olabilir.



Samsung'un 2014 yılı amiral gemisi Galaxy S5 için Marshmallow güncellemesi tüm dünyada merakla bekleniyor. Ancak ilginç bir şekilde Samsung bu güncellemeyi yanlışlıkla dağıtıyor olabilir.



Galaxy S5 için Marshmallow bu sefer Fransa'da!



Geçtiğimiz ay bazı Samsung Galaxy S5 kullanıcıları cihazlarına Android 6.0.1 Marshmallow güncellemesi geldiğini rapor etmişti. Ancak Samsung güncellemeyi resmi olarak dağıtmaya başlamadı. Bu sefer ise benzer bir durum Fransa'daki kullanıcıların başına geldi. Piyango, Fransa kullanıcılarını vurdu diyebiliriz.



Satış rakamları ile büyük bir başarı elde edemese de Samsung Galaxy S5 modeli teknik yeterlilik bakımından halen günlük ihtiyaçları kolaylıkla karşılayabilecek kapasitede. Dolayısıyla bu cihaz için güncelleme gelmesi bekleniyor. Samsung'un resmi Android 6.0 Marshmallow güncelleme takviminde bulunan cihazın Nisan-Mayıs aylarında güncelleme alması bekleniyordu. Ancak model Galaxy S6 ve Galaxy Note 5 modellerinden önce güncelleme almaya başladı.



Henüz ülkemizde yayınlanmasa da farklı ülkelerden birbirleri ile bağlantısı olmayan kullanıcılar Galaxy S5 için Marshmallow güncellemelerinden ekran görüntüleri paylaşıyor. Samsung'un bir çeşit test amacıyla bu güncellemeleri dağıttığını düşünebiliriz. Ancak işletim sisteminde yazılımsal bir sorun veya eksik bulunmuyor. Doze isimli yeni güç tasarruf modu, derin uyku durumu ile güç tasarrufu, bağımsız uygulama izinleri gibi detaylarla Galaxy S5, Android 6.0.1 Marshmallow sürümüyle oldukça başarılı çalışıyor.



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