GALAXY S5 İÇİN ANDROİD 6.0.1 GÜNCELLEMESİ TÜRKİYE'DE!
2014 yılının amiral gemisi Samsung Galaxy S5 için Android 6.0.1 Marshmallow güncellemesi sonunda yayınlandı. Güncellemeyi artık ülkemizdeki cihazlardan indirebilirsiniz.
Yeni Android sürümü Android 7.0 N'in üçüncü geliştirici önizleme sürümü yayınlanmışken, Samsung eski bir amiral gemisi için adımı sonunda attı. Galaxy S5 için Android 6.0.1 güncellemesi artık indirilebilir durumda.
Galaxy S5 için Android 6.0.1 Marshmallow!
Akşam saatlerinde yayınlanan güncellemeyi, Galaxy S5 kullanıcıları OTA ve Kies üzerinden indirebilir hale geldi. Güncelleme Android 6.0 olarak beklenirken Android 6.0.1'in yayınlanması ise bir başka sevindirici gelişme oldu. Güncelleme Note 4 modeli için daha önce yayınlanmıştı.
SM-G900FQ model numarasına sahip cihazlar için yayınlanan güncelleme Türkiye'yi de kapsıyor. Eğer güncellemeyi indirip kendiniz kurmak istiyorsanız, model numarasına dikkat etmenizde fayda var.
Ayarlar > Cihaz > Hakkında > Yazılım Güncelleme sekmesinden güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Peki bu güncellemeyle birlikte neler geliyor?
Öncelikle TouchWiz arayüzünün tamamen değiştiğini söyleyelim. Samsung'un Android Marshmallow için hazırladığı yeni arayüz ile telefonunuz eskisinden çok daha farklı görünecektir. Tabii bu farklı görüntünün ardında daha yüksek performans ve daha uzun pil ömrü de sizleri bekliyor olacak.
Arayüz değişikliğini bir kenara bırakacak olursak Android Marshmallow'un tüm yeni özelliklerinin geldiğini de söyleyebiliriz. İlk etapta dikkat çeken Doze isimli yeni güç tasarruf modu, bağımsız uygulama izinleri ve en yeni güvenlik güncelleştirmelerinden bahsedilebilir. Güncelleme yapmadan önce cihazınızın yedeğini almayı ihmal etmeyin.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar