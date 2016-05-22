

Yeni Android sürümü Android 7.0 N'in üçüncü geliştirici önizleme sürümü yayınlanmışken, Samsung eski bir amiral gemisi için adımı sonunda attı. Galaxy S5 için Android 6.0.1 güncellemesi artık indirilebilir durumda.



Galaxy S5 için Android 6.0.1 Marshmallow!



Akşam saatlerinde yayınlanan güncellemeyi, Galaxy S5 kullanıcıları OTA ve Kies üzerinden indirebilir hale geldi. Güncelleme Android 6.0 olarak beklenirken Android 6.0.1'in yayınlanması ise bir başka sevindirici gelişme oldu. Güncelleme Note 4 modeli için daha önce yayınlanmıştı.



SM-G900FQ model numarasına sahip cihazlar için yayınlanan güncelleme Türkiye'yi de kapsıyor. Eğer güncellemeyi indirip kendiniz kurmak istiyorsanız, model numarasına dikkat etmenizde fayda var.



Ayarlar > Cihaz > Hakkında > Yazılım Güncelleme sekmesinden güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Peki bu güncellemeyle birlikte neler geliyor?



Öncelikle TouchWiz arayüzünün tamamen değiştiğini söyleyelim. Samsung'un Android Marshmallow için hazırladığı yeni arayüz ile telefonunuz eskisinden çok daha farklı görünecektir. Tabii bu farklı görüntünün ardında daha yüksek performans ve daha uzun pil ömrü de sizleri bekliyor olacak.



Arayüz değişikliğini bir kenara bırakacak olursak Android Marshmallow'un tüm yeni özelliklerinin geldiğini de söyleyebiliriz. İlk etapta dikkat çeken Doze isimli yeni güç tasarruf modu, bağımsız uygulama izinleri ve en yeni güvenlik güncelleştirmelerinden bahsedilebilir. Güncelleme yapmadan önce cihazınızın yedeğini almayı ihmal etmeyin.