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galaxy note8'in çıkış tarihi, fiyatı ve özellikleri

GALAXY NOTE8'İN ÇIKIŞ TARİHİ, FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

Güvenilir kaynaklardan Evan Blass, Galaxy Note8'in çıkış tarihi, fiyatı ve teknik özellikleri ile ilgili yeni detaylar paylaştı. Telefon beklenenden daha geç çıkacak.

Tarih : 28 Haziran 2017, 11:01
Puan Ver : Galaxy Note8'in Çıkış Tarihi, Fiyatı Ve Özellikleri(5/10)6


Güvenilir kaynaklardan Evan Blass, Galaxy Note8'in çıkış tarihi, fiyatı ve teknik özellikleri ile ilgili yeni detaylar paylaştı. Telefon beklenenden daha geç çıkacak.



Bildiğiniz gibi Samsung yeni amiral gemisi Galaxy Note8'i bu yılın ikinci yarısında satışa çıkaracak. Yeni gelen bilgiler bu yılın en heyecanla beklenen telefonlarından Note8'in beklenenden daha geç geleceğini gösteriyor. Daha önceki söylentiler telefonun ağustos ayında tanıtılacağı yönündeydi. Ancak güvenilir kaynaklardan Evan Blass'in paylaştığı yeni bilgilere göre Samsung yeni amiral gemisini eylül ayının ikinci yarısında tanıtacak.



Evan Blass ayrıca telefonu fiyatı ile ilgili de önemli detaylar paylaştı. Şirket içinden alınan bilgilere göre Galaxy Note8 Samsung'un bugüne kadar çıkardığı en pahalı telefon olacak. Telefonun Avrupa bölgesinde 999 euroya satışa çıkacağı söyleniyor. Hatırlayacağınız gibi Galaxy S8 ve Galaxy S8+ Avrupa bölgesinde 799 ve 899 euroya satışa çıkmıştı.



Telefonun teknik özelliklerine gelecek olursak, Note8 6.3 inç AMOLED ekranla geliyor. Arka yüzünde 12 + 12 megapiksel çift kamera olacak telefon, Samsung'un çift kameralı ilk telefonu olacak. Samsung parmak izi sensörünü ekrana yerleştirmede sorun yaşadığı için sensör telefonun arka yüzünde yer alacak. Galaxy S8 gibi Note8 de Snapdragon 835 veya Exynos 8895 kullanacak. Yonga seti bölgeye göre değişecek. 6 GB RAM'e sahip telefonun batarya kapasitesi ise 3300 mAh olacak.



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