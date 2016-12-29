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galaxy note serisi bitiyor mu?

GALAXY NOTE SERİSİ BİTİYOR MU?

Galaxy Note Serisi bitiyor mu? Galaxy Note 7 faciasından sonra popüler serinin geleceği tehlikeye girmiş olabilir.

Tarih : 29 Aralık 2016, 10:30
Puan Ver : Galaxy Note Serisi Bitiyor Mu?(7/10)4


Galaxy Note Serisi bitiyor mu? Galaxy Note 7 faciasından sonra popüler serinin geleceği tehlikeye girmiş olabilir.



Galaxy Note serisi Note 7'ye kadar kullanıcıların büyük beğenisini toplayan bir seriydi. Hatta Note 7 bile pil sorunları baş göstermeye başlamadan önce birçok kişi tarafından piyasadaki en iyi akıllı telefon olarak gösteriliyordu. Ancak yaşanan olaylardan sonra şu sıralarda Galaxy Note serisi bitiyor mu soruları duyulmaya başlandı.



Bu sorunun daha çok dile getirilmesinin nedeni ise yeni çıkacak Galaxy S8'in ekranının 6 inç olacağı yönündeki iddiaların artması. Güney Koreli kaynaklara göre Galaxy S8 iki farklı ekran boyutunda gelecek. Biri standart 5 inç boyutunda olacakken, diğerinin ise 6 inç ekrana sahip olacağı söyleniyor.



 



Galaxy S ve Galaxy Note serisini birbirinden ayıran en önemli özellik Note serisindeki büyük ekrandı. Eğer Galaxy S8'in 6 inçlik bir versiyonu çıkacak olursa, Note 8 diye farklı bir modele ihtiyaç olur mu diye sormak gerekiyor.



Samsung'un bu yolla artık bir nevi lekelenen Note adından kurtulup, farklı bir başlangıç yapabilmesi mümkün. Elbette bunların hepsi şu an için spekülasyondan ibaret. Gerçeği zaman gösterecek.



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Etiketler: Galaxy  Note  Serisi  Bitiyor  Mu    haber

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