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galaxy note 8'in yeni görüntüleri sızdırıldı

GALAXY NOTE 8'İN YENİ GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Galaxy Note 8'in tasarımı açık bir şekilde gösteren basın görselleri sızdırıldı. Telefon Galaxy S8 ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olacak gibi duruyor.

Tarih : 20 Haziran 2017, 09:41
Puan Ver : Galaxy Note 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı(8/10)8


Galaxy Note 8'in tasarımı açık bir şekilde gösteren basın görselleri sızdırıldı. Telefon Galaxy S8 ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olacak gibi duruyor.



Bildiğiniz gibi Samsung yeni amiral gemisi Galaxy Note 8'i çok yakında satışa çıkarmayı planlıyor. Note serisinin yeni üyesi henüz resmi olarak tanıtılmadı ama gelen sızıntılar sayesinde telefon hakkında birçok detay ortaya çıktı. Bugün Note 8 sızıntılarına bir yenisi daha eklendi. Telefon için hazırlanan bir basın görseli internete sızdırıldı.



Galaxy Note 8'un şu ana kadar sızdırılan görüntüleri, tasarım olarak Galaxy S8+'ı andıran bir telefonun bizleri beklediğini gösteriyor. Galaxy S8 gibi Note 8 de son derece ince bir ekran çerçevisine sahip. Note 8, Galaxy S8+'ın daha büyük ve elektronik kaleme sahip versiyonu olacak gibi duruyor.



Bu da Apple için oldukça iyi haber. Çünkü Samsung yeni amiral gemisi için son amiral gemisine oldukça benzer bir tasarım tercih ederken, Apple yeni iPhone'da önemli değişiklikler yapacak. Tabii Samsung zaten Galaxy S8'de bu değişikliklerin birçoğunu yaptı ama kullanıcılar açısından yeni iPhone, Note 8'den daha heyecan verici görünebilir.



Apple son çeyrekte coştu!








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