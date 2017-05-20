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galaxy note 8'in kamerası nasıl olacak?

GALAXY NOTE 8'İN KAMERASI NASIL OLACAK?

Galaxy Note 8'de kullanılacak çift kamera teknolojisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. iPhone 7 Plus'takine benzer fotoğraf özellikleri gündemde.

Tarih : 20 Mayıs 2017, 14:46
Puan Ver : Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?(9/10)10


Galaxy Note 8'de kullanılacak çift kamera teknolojisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. iPhone 7 Plus'takine benzer fotoğraf özellikleri gündemde.



Galaxy S8 ve S8+'ın çıkmasıyla birlikte Samsung'ta dikkatler Galaxy Note 8'e çevrilmiş durumda. Güney Koreli teknoloji devinin yeni phableti için hazırlıklar sürerken telefon hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak da telefonun arka kamerası hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.



Bildiğiniz gibi Galaxy Note 8'de çift kamera teknolojisi olacak. Yeni gelen bilgilere göre ise bu çift kameranın biri 13 megapiksel, diğeri ise 12 megapiksel lense sahip olacak. Ayrıca bu lensteki telefoto özelliği ile 3x zoom yapılabileceği söyleniyor. Gelen bir diğer önemli bilgi ise bu çift kamera teknolojisi sayesinde obje ile arka planın belirgin şekilde birbirinden ayrılabileceği. Eğer bu iddia doğru çıkarsa Note 8 ile iPhone 7 Plus'taki gibi portre fotoğraflar çekmek mümkün olacak.



Note 8'in bu yılın son aylarında çıkması bekleniyor. Telefonun çıkışı yaklaştıkça kameranın özellikleri hakkında daha fazla detay ortaya çıkacaktır.



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