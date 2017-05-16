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galaxy note 8'de çift kamera olacak mı?

GALAXY NOTE 8'DE ÇİFT KAMERA OLACAK MI?

Bu yıl çıkacak Galaxy Note 8'de çift kamera teknolojisi olacak mı? Güney Kore basınında çıkan yeni haberler bu konudaki iddiaları doğruladı.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 10:39
Puan Ver : Galaxy Note 8'de Çift Kamera Olacak Mı?(6/10)7


Bu yıl çıkacak Galaxy Note 8'de çift kamera teknolojisi olacak mı? Güney Kore basınında çıkan yeni haberler bu konudaki iddiaları doğruladı.



Bildiğiniz gibi Samsung'un yeni phableti Galaxy Note 8'i bu yılın ikinci yarısında çıkarması bekleniyor. Telefon henüz resmi olarak duyurulmadı ama son birkaç haftada telefonla ilgili birçok detay sızdı. Bu sızıntıların bir kısmında, Note 8'in çift kamera teknolojisiyle geleceği iddia ediliyordu. Güney Kore basınında son günlerde çıkan haberler bu iddiaları doğruladı.



Kore basınında çıkan haberlere göre Galaxy Note 8 gerçekten de çift kamera teknolojisi kullanacak. Ancak Note 8, Samsung'un çift kamera kullanan ilk telefonu olmayacak. Yeni ekleyeceği özellikleri amiral gemilerinden önce orta segment telefonlarında test etmesiyle bilinen Samsung, çift kamera teknolojisini de ilk olarak Galaxy C10'da kullanacak.



Note 8'in Eylül ayında düzenlenecek IFA'dan hemen önce ayrı bir etkinlikle tanıtılması bekleniyor. Bu da telefonun büyük ihtimalle ağustos ayında tanıtılacağı anlamına geliyor.



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