Samsung yeni amiral gemisi Galaxy Note 8'i ne zaman tanıtacak? Güney Kore'den gelen bilgilere göre telefondan beklenenden önce tanıtılacak ve satışa çıkacak.



Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı mart ayında satışa çıkaran Samsung, artık bir sonraki amiral gemisine odaklanmaya hazır. Bildiğiniz gibi şirketin yeni amiral gemisi Galaxy Note 8'i bu yılın ikinci yarısında satışa çıkması bekleniyor. Daha önce gelen söylentiler Samsung'un telefonu eylül ayında resmen tanıtacağı yönündeydi. Ancak görünen o ki Note 8 beklenenden daha erken bir tarihte tanıtılacak.



Güney Kore'den gelen bilgilere göre Samsung yeni amiral gemisini eylül ayında değil, ağustos ayının ikinci yarısında tanıtacak. Güney Koreli teknoloji devinin böylece iPhone 8 henüz çıkmadan Note 8'i piyasaya sürmeyi planladığı söyleniyor. Bu sayede iPhone 8 çıkıp telefon pazarını domine etmeye başlamadan önce Galaxy Note 8'in iyi bir satış performansı sergileme şansı olacak.