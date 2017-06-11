Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

galaxy note 8 ne zaman tanıtılacak?

GALAXY NOTE 8 NE ZAMAN TANITILACAK?

Samsung yeni amiral gemisi Galaxy Note 8'i ne zaman tanıtacak? Güney Kore'den gelen bilgilere göre telefondan beklenenden önce tanıtılacak ve satışa çıkacak.

Tarih : 11 Haziran 2017, 17:59
Puan Ver : Galaxy Note 8 Ne Zaman Tanıtılacak?(7/10)4


Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı mart ayında satışa çıkaran Samsung, artık bir sonraki amiral gemisine odaklanmaya hazır. Bildiğiniz gibi şirketin yeni amiral gemisi Galaxy Note 8'i bu yılın ikinci yarısında satışa çıkması bekleniyor. Daha önce gelen söylentiler Samsung'un telefonu eylül ayında resmen tanıtacağı yönündeydi. Ancak görünen o ki Note 8 beklenenden daha erken bir tarihte tanıtılacak.



Güney Kore'den gelen bilgilere göre Samsung yeni amiral gemisini eylül ayında değil, ağustos ayının ikinci yarısında tanıtacak. Güney Koreli teknoloji devinin böylece iPhone 8 henüz çıkmadan Note 8'i piyasaya sürmeyi planladığı söyleniyor. Bu sayede iPhone 8 çıkıp telefon pazarını domine etmeye başlamadan önce Galaxy Note 8'in iyi bir satış performansı sergileme şansı olacak.








Etiketler: Galaxy  Note  8  Ne  Zaman  Tanıtılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER