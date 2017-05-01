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galaxy note 8 nasıl görünecek?

GALAXY NOTE 8 NASIL GÖRÜNECEK?

Bu yıl satışa çıkacak Galaxy Note 8 nasıl görünecek? Bugüne kadar çıkan bilgilerden yola çıkarak hazırlanan yeni bir konsept tasarımı bu soruyu cevaplıyor.

Tarih : 01 Mayıs 2017, 10:11
Puan Ver : Galaxy Note 8 Nasıl Görünecek?(6/10)7


Bu yıl satışa çıkacak Galaxy Note 8 nasıl görünecek? Bugüne kadar çıkan bilgilerden yola çıkarak hazırlanan yeni bir konsept tasarımı bu soruyu cevaplıyor.



Samsung, yeni phableti Galaxy Note 8 üzerinde çalışmaya şimdiden başladı. Bu yüzden de telefon ile ilgili ilk detaylar normalden çok daha erken bir tarihte sızmaya başladı. Bugüne kadar gelen bu sızıntıları değerlendiren DBS DESIGNING, bu bilgilerden yola çıkarak Note 8'in nasıl görüneceğini gösteren bir konsept tasarımı hazırladı. Samsung'un yeni phabletinin nasıl görüneceğini gösteren konsept tasarımını aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.



Geçtiğimiz yıl çıkan Galaxy Note 7'nin başına gelenlerden sonra Note 8'in kullanıcıların şüphelerini yok saymasını sağlayacak kadar iyi bir telefon olması lazım. O yüzden Samsung'un telefona birçok ilgi çekici özellik eklemesi gerekiyor. Bu konsept tasarımında gördüğümüz telefon da buna işaret ediyor. Telefonun arka tarafındanki çift kamera teknolojisi ve çerçevesiz uçtan uca ekranı Note 8'i kullanıcılar için cazip bir seçenek haline getirebilir.



Samsung'un Galaxy Note 8'i sonbahar aylarında tanıtması bekleniyor. Bu arada IFA başkanı telefonun kendi fuarında tanıtılmasını istediğini açıkça söylemişti. Bu yüzden Note 8'i IFA 2017'de görme ihtimalimiz oldukça yüksek.



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