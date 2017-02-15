

Geçtiğimiz sene yaşadığı Galaxy Note 7 fiyaskosunun yarattığı hasarı kapatmaya çalışan Samsung, Galaxy Note 8 için çalışmalarını sürdürüyor.



Şu aralar Galaxy S8modeli üzerine yoğunlaşan Samsung'un, diğer bir yandan da Galaxy Note 8modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.



Samsung'un geçtiğimiz sene satışa sunduğu Galaxy Note 7için herşey son derece güzel başlamıştı. Cihazın bir anda yüksek satış rakamlarına ulaşması, Güney Koreli teknoloji devini de memnun etmişti.



Fakat bir süre sonra ortaya çıkan patlama haberleri bir anda herşeyi tersine çevirdi. Dünyanın dört bir yanındaki Note 7'lerin birer birer patlaması Samsung'u işin içinden çıkılması güç bir duruma sokmuştu.



Yaşanan olayların ardından Samsung'un Note serisine bir süre ara verebileceği dile getirilmişti. Fakat geçtiğimiz gün ortaya çıkan yeni bir söylentiye göreSamsung, Galaxy Note 8üzerinde çoktan çalışmaya başlamış durumda.



Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Note 8için bir kod adı bile belirlenmiş. Samsung, Galaxy Note 8kod adı için Sibirya'da bulunan ve dünyanın en derin gölü olarak kabul edilen Baikal'ı tercih etmiş.



Elbette Note 8için Baikalgölünün kod adı olarak seçilmesi tesadüf değildir. Bazı çevreler bu ismin seçilmesini, Note 8'in 4K çözünürlüğündeki ekranına bağlamış durumda. Yine de kesin bilgiler için biraz daha beklememiz gerekecek.



Call of Duty özlerine dönüyor