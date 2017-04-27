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galaxy note 8 ıfa 2017'de tanıtılabilir

GALAXY NOTE 8 IFA 2017'DE TANITILABİLİR

Samsung'un yeni phableti Galaxy Note 8'i ne zaman tanıtacağı merak konusu olmaya devam ediyor. IFA Başkanı ise telefonun bu yılki fuarlarında tanıtılmasını istiyor.

Tarih : 27 Nisan 2017, 11:18
Puan Ver : Galaxy Note 8 Ifa 2017'de Tanıtılabilir(10/10)7


Samsung'un yeni phableti Galaxy Note 8'i ne zaman tanıtacağı merak konusu olmaya devam ediyor. IFA Başkanı ise telefonun bu yılki fuarlarında tanıtılmasını istiyor.



Galaxy S8 ve S8+'ı başarılı bir şekilde piyasaya süren Samsung, artık Galaxy Note 8'e odaklanmaya hazır. Note 7 patlama skandalının ardından çıkacak ilk Note modeli olan Note 8 için hazırlıklar başlamış durumda. Telefonla ile ilgili ilk söylentiler de son günlerde karşımıza çıkmaya başladı. Şimdi asıl merak edilen konu ise Samsung'un yeni Note modelini ne zaman satışa sunacağı.



Samsung henüz konuyla ilgili bir karara varmış değil. Ancak şimdiden bazı seçenekler ön plana çıkmaya başladı. IFA Başkanı, Samsung'un Galaxy Note 8'i IFA 2017'de tanıtmasını istediğini açıkladı. Her yıl Berlin'de düzenlenen IFA fuarı, teknoloji dünyasının en büyük ve en önemli fuarları arasında yer alıyor. IFA yöneticisi, Samsung yeni phabletini özel bir etkinlikte tanıtmaktansa IFA 2017'de tanıtmasının daha mantıklı olacağını düşünüyor. Dünyanın dört bir yanından basın mensuplarının ve teknoloji uzmanlarının katıldığı IFA, Note 8'in çıkışı için uygun bir platform olarak görülüyor.



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Etiketler: Galaxy  Note  8  Ifa  2017  De  Tanıtılabilir    haber

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