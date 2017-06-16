

Samsung, yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 8 için farklı bir takvim uygulamaya hazırlanıyor. İşte konu hakkındaki detaylar.



Samsung, geçtiğimiz sene yaşadığı Note 7fiyaskosundan ötürü uzun süreli takviminde bazı değişikliklere gitmişti. Galaxy S8'de de benzer sorunlar yaşamak istemeyen Güney Koreli teknoloji devi, batarya konusunda hassas çalışmalar yapmış ve bunun sonucunda da S8 beklenenden yaklaşık olarak 2-3 ay daha geç satışa sunulmuştu. Öyle görülüyor ki,Samsung Galaxy S8'de yaşanan bu sarkmayı Galaxy Note 8ile telafi etme peşinde.



Ortaya atılan son iddialara göre,Galaxy Note 8, IFA öncesinde yani Ağustos ayında tanıtılabilir. Bu durumun temel nedeni ise Eylül ya da Ekim ayında satışa sunulacak olaniPhone 8diyebiliriz. Çünkü Samsung'da iPhone 8'e olan talebin farkında. Bu cihazın, Note 8satışlarını gölgelemesini istemeyen Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy Note 8'i normal takvimden biraz daha önce satışa sunmayı planlıyor.



Samsung'un bu öne alma için, bazı özelliklerden de feragat edebileceği konuşuluyor. Örneğin, parmak izi okuyucusunun Galaxy Note 8'de ekranın altına alınması çalışmasının rafa kaldırıldığı gelen bilgiler arasında. Yani Note 8'de de parmak izi okuyucusu telefonun arka bölümünde yer alabilir.



Bir diğer değişiklik de telefonun kullanacağı yonga seti üzerine olabilir. Zira Note 8'in SD 836kullanan ilk akıllı telefon olacağı iddia ediliyordu. Fakat takvimin öne alınması, bu yonga setlerinin yetişmesine de mani olabilir. Bu durumda Samsung, farklı alternatiflere yönelecektir.



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