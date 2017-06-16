Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

galaxy note 8 için sürpriz zamanlama

GALAXY NOTE 8 İÇİN SÜRPRİZ ZAMANLAMA

Samsung, yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 8 için farklı bir takvim uygulamaya hazırlanıyor. İşte konu hakkındaki detaylar.

Tarih : 16 Haziran 2017, 10:03
Puan Ver : Galaxy Note 8 İçin Sürpriz Zamanlama(9/10)10


Samsung, yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 8 için farklı bir takvim uygulamaya hazırlanıyor. İşte konu hakkındaki detaylar.



Samsung, geçtiğimiz sene yaşadığı Note 7fiyaskosundan ötürü uzun süreli takviminde bazı değişikliklere gitmişti. Galaxy S8'de de benzer sorunlar yaşamak istemeyen Güney Koreli teknoloji devi, batarya konusunda hassas çalışmalar yapmış ve bunun sonucunda da S8 beklenenden yaklaşık olarak 2-3 ay daha geç satışa sunulmuştu. Öyle görülüyor ki,Samsung Galaxy S8'de yaşanan bu sarkmayı Galaxy Note 8ile telafi etme peşinde.



Ortaya atılan son iddialara göre,Galaxy Note 8, IFA öncesinde yani Ağustos ayında tanıtılabilir. Bu durumun temel nedeni ise Eylül ya da Ekim ayında satışa sunulacak olaniPhone 8diyebiliriz. Çünkü Samsung'da iPhone 8'e olan talebin farkında. Bu cihazın, Note 8satışlarını gölgelemesini istemeyen Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy Note 8'i normal takvimden biraz daha önce satışa sunmayı planlıyor.



Samsung'un bu öne alma için, bazı özelliklerden de feragat edebileceği konuşuluyor. Örneğin, parmak izi okuyucusunun Galaxy Note 8'de ekranın altına alınması çalışmasının rafa kaldırıldığı gelen bilgiler arasında. Yani Note 8'de de parmak izi okuyucusu telefonun arka bölümünde yer alabilir.



Bir diğer değişiklik de telefonun kullanacağı yonga seti üzerine olabilir. Zira Note 8'in SD 836kullanan ilk akıllı telefon olacağı iddia ediliyordu. Fakat takvimin öne alınması, bu yonga setlerinin yetişmesine de mani olabilir. Bu durumda Samsung, farklı alternatiflere yönelecektir.



Shadow of the Colossus, Playstation 4'e geliyor








Etiketler: Galaxy  Note  8  İçin  Sürpriz  Zamanlama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER