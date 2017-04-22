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galaxy note 8 hakkında ilk detaylar gelmeye başladı

GALAXY NOTE 8 HAKKINDA İLK DETAYLAR GELMEYE BAŞLADI

Samsung'a yakınlığı ile bilinen ünlü bir analist, Galaxy Note 8 hakkında ilk detayları paylaştı. Analiste göre Note serisinin yeni üyesi çift kamera teknolojisinden faydalanacak.

Tarih : 22 Nisan 2017, 15:51
Puan Ver : Galaxy Note 8 Hakkında İlk Detaylar Gelmeye Başladı(6/10)3


Samsung'a yakınlığı ile bilinen ünlü bir analist, Galaxy Note 8 hakkında ilk detayları paylaştı. Analiste göre Note serisinin yeni üyesi çift kamera teknolojisinden faydalanacak.



Samsung, son amiral gemisi Galaxy S8 ve S8+'ı birkaç gün içinde satışa sürecek. Önsipariş aşamasında büyük ilgi gören Galaxy S8'in artık raflardaki yerini almasıyla birlikte gözler bu kez Galaxy Note 8'e çevrilecek. Note 7 skandalı ile prestijini kaybeden Note serisini yeniden canlandırması beklenen Note 8 henüz yapım sürecinin başında. Ancak şimdiden telefon ile ilgili ilk söylentiler ortaya çıkmaya başladı.



Samsung konusunda en güvenilir analistlerden biri olan Ming-Chi Kuo, Galaxy Note 8hakkında tahminlerini paylaştı. Kuo'nun Samsung'a yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre Note 8'de çift kamera teknolojisi kullanılacak. Üstelik telefondaki çift kamera iPhone 7 Plus'taki çift kameradan daha iyi olacak. Note 8'in bu konuda iPhone 8 ile yarışacak kadar iyi olacağı söyleniyor. Samsung, Galaxy S8 için de gündeme gelen çift kamera teknolojisini Note 8'e saklamış gibi görünüyor.



Telefonun ekranı 6.4 inç olacak



Kuo'nun ortaya attığı bir diğer önemli iddia da Note 8'in 6.4 inç ekrana sahip olacağı. Ünlü analiste göre telefonda QHD çözünürlükte 6.4 inç OLED ekran bulunacak. Hatırlayacağınız gibi Note 7'nin ekranı 5.7 inçti. Eğer analistin bu tahmini doğru çıkarsa Note 8, Note 7'den de Galaxy S8+'tan da daha büyük olacak.



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