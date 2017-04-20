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galaxy note 8 böyle görünebilir!

GALAXY NOTE 8 BÖYLE GÖRÜNEBİLİR!

Samsung'un önümüzdeki dönemde tanıtmayı planladığı Galaxy Note 8 nasıl bir tasarım çizgisine sahip olacak? İşte cevabı.

Tarih : 20 Nisan 2017, 10:36
Puan Ver : Galaxy Note 8 Böyle Görünebilir!(9/10)11


Samsung'un önümüzdeki dönemde tanıtmayı planladığı Galaxy Note 8 nasıl bir tasarım çizgisine sahip olacak? İşte cevabı.



Akıllı telefonpazarının lider isimlerinden biri olan Samsung, 29 Mart'ta yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S8 ve S8 Plus'ı tüm dünyaya tanıtmıştı. Güney Koreli teknoloji devinin, klasikleşen tasarım anlayışını terk ederek, yeni bir çizgi ile karşımıza çıkması teknoloji tutkunlarını hayli heyecanlandırdı. Şimdi ise akıllılarda şu soru var. Galaxy Note 8nasıl bir tasarıma sahip olacak?



Genel kanı Samsung'un yeni amiral gemisi modellerinde kullandığı ve Infinity Display ismini verdiği ekran teknolojisini, Galaxy Note 8modelinde de kullanacağı yönünde. Bu da Note 8'in önemli oranda Galaxy S8 Plus'a benzeyeceği anlamına geliyor. Açıkçası böyle bir tasarımda, Samsung'un S-Pen'i nereye sığdıracağı da merak konusu.



Tabi ki benzer tasarım çizgisi, kafalarda bazı soru işaretlerinin doğmasına da neden olmuş durumda. Örneğin kalemi haricinde Note 8'in S8 Plus'tan ne gibi bir farkı olacağı sorusu. Zira tasarım çizgisi aynı kalırsa bu iki model arasında pek de bir fark olmayacaktır.



Note 8'in güncel söylentiler eşliğinde nasıl bir görünüme sahip olacağını düşünen tasarımcı Benjamin Geskin, bu soruya kendince bir cevap bulmuş. Geskin'in tasarımına göre Note 8'in en ayırt edici yönlerinden birisi, arka tarafındaki çift kamera modülü olacak.



Peki sizce de çift kameralı ve muhtemelenS8 Plus'tan daha pahalı olan Note 8başarılı olabilir mi?



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