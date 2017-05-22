Galaxy Note'un yenilenmiş versiyonunun ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili yeni bilgiler sızdırıldı. Ayrıca telefonun adının Galaxy Note 7R olmayacağı söyleniyor.



Galaxy Note'un yenilenmiş versiyonunun ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili yeni bilgiler sızdırıldı. Ayrıca telefonun adının Galaxy Note 7R olmayacağı söyleniyor.



Geçtiğimiz yıl yaşanan patlama fiyaskosunun ardından Galaxy Note 7'yi piyasadan çekmek zorunda kalan Samsung, aylar sonra telefonu yeniden satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Yenilenmiş ve bataryası değiştirilmiş bu yeni versiyon Galaxy Note 7R olarak anılıyor. Bir süredir gündemde olan bu telefonun ne zaman çıkacağı hakkında yeni detaylar sızdırıldı.



ETNews'in haberine göre Galaxy Note 7'nin yenilenmiş versiyonu haziran ayı sonunda Güney Kore'de satışa çıkacak. Ancak telefonun adı daha önce iddia edildiği gibi Note 7R olmayacak. ETNews'in elde ettiği bilgilere göre Samsung telefonun bu yeni halini Galaxy Note FE adıyla satışa çıkarmaya karar verdi. Samsung'un bu yeni isimle Note 7 adınının taşıdığı kötü şöhretten kurtulmak istediği söyleniyor.



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