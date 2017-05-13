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galaxy note 7r dev indirimle geliyor

GALAXY NOTE 7R DEV İNDİRİMLE GELİYOR

Galaxy Note 7R'ın ne zaman çıkacağı ve kaç paraya satışa sunulacağı ile ilgili yeni bilgiler geldi. Yenilenen Galaxy Note 7 dev indirimle geliyor.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 14:21
Puan Ver : Galaxy Note 7R Dev İndirimle Geliyor(8/10)10


Galaxy Note 7R'ın ne zaman çıkacağı ve kaç paraya satışa sunulacağı ile ilgili yeni bilgiler geldi. Yenilenen Galaxy Note 7 dev indirimle geliyor.



Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl satışa çıkan Galaxy Note 7, patlayan bataryası yüzünden piyasadan toplanmak zorunda kaldı. Samsung, bu yüzden büyük zarara uğradı. Hem kullanıcıların parasını iade eden hem de prestij kaybeden şirket, aynı zamanda bir de 4 milyondan fazla Note 7'yi satışa çıkarmadan rafa kaldırmak zorunda kaldı. Ancak şirket elinde kalan bu telefonları değerlendirmeye hazırlanıyor.



Bildiğiniz gibi Note 7'nin yenilenmiş ve batarya çözülmüş versiyonu olan Galaxy Note 7R çok yakında satışa çıkacak. Telefon hakkında çıkan son iddialar ise Note 7R'nin fiyatında önemli bir düşüşün olabileceğini gösteriyor. İlk çıktığında 620 dolara çıkan telefonun bu kez yüzde 50 daha ucuza satışa çıkacağı söyleniyor. Bu da telefonun fiyatının yaklaşık 443 dolar olacağını gösteriyor.



Öte yandan gelen haberlere göre Note 7R bu ay içinde satışa çıkacak. İlk olarak Güney Kore'de satışa çıkacak telefon daha sonra diğer bölgelerde de raflardaki yerini alacak.



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