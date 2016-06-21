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galaxy note 7'nin üretimine çok yakında başlanacak

GALAXY NOTE 7'NİN ÜRETİMİNE ÇOK YAKINDA BAŞLANACAK

Ağustos ayında satışa çıkması beklenen Galaxy Note 7'nin üretimine çok yakında başlanacak. Samsung telefonun çıkışına kadar 5 milyon cihaz hazırlamak istiyor.

Tarih : 21 Haziran 2016, 14:18
Puan Ver : Galaxy Note 7'nin Üretimine Çok Yakında Başlanacak(8/10)7


Ağustos ayında satışa çıkması beklenen Galaxy Note 7'nin üretimine çok yakında başlanacak. Samsung telefonun çıkışına kadar 5 milyon cihaz hazırlamak istiyor.



Şu anda teknoloji dünyasında en heyecanla beklenen telefonlardan biri Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 7. Son aylarda gelen sızıntılar sayesinde şekillenmeye başlayan telefon, önümüzdeki aylarda satışa çıkacak. Daha çıkmadan büyük ilgi gören bu yeni telefon için hazırlıklarını sürdüren Samsung, çok yakında telefonun seri üretimine başlayacak.



ET News'in paylaştığı bilgilere göre Samsung, Galaxy Note 7'nin seri üretimine Temmuz ayında başlayacak. Şirketin Ağustos ayına kadar 5 milyon telefon üretmeyi amaçladığı söyleniyor. Böylece Ağustos ayında telefon çıktığında stok eksikliği yaşanmayacak. Note 7 ile birlikte Samsung ilk kez Note serisinde çift tarafı kıvrımlı ekran kullanmış olacak. Daha önce Galaxy Note Edge kıvrımlı ekranla çıkmıştı ama bu telefonda ekranın sadece bir tarafı kavisliydi.



Üretimin çok yakında başlayacağını gösteren bu bilgiler, telefonun 2 Ağustos'ta tanıtıldıktan sonra hemen satış sunulacağına işaret ediyor. Böylece Eylül ayında çıkacak iPhone 7 gelmeden önce yeni Galaxy Note kendisine ait bir periyoda sahip olacak.



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