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galaxy note 7'nin sağlamları ekim ayına sarktı

GALAXY NOTE 7'NİN SAĞLAMLARI EKİM AYINA SARKTI

Uzun süredir teknoloji dünyasının gündeminde bulunan patlayan Galaxy Note 7 cihazları piyasadan toplanmıştı, bunun ile birlikte yeni cihazlar da yenileme kapsamında kullanıcılara sunuluyor.

Tarih : 30 Eylül 2016, 13:53
Puan Ver : Galaxy Note 7'nin Sağlamları Ekim Ayına Sarktı(0/10)


Uzun süredir teknoloji dünyasının gündeminde bulunan patlayan Galaxy Note 7 cihazları piyasadan toplanmıştı, bunun ile birlikte yeni cihazlar da yenileme kapsamında kullanıcılara sunuluyor.



 



Samsung, Apple‘ın hem önüne geçmek hem de piyasaya daha erken en iyi telefon modelini ortaya çıkarmak için piyasaya Galaxy Note 7 serini piyasaya sürmüştü. Batarya sorunu ortaya çıkmış ve farklı ülkelerdeki bazı kullanıcıların mağdur olmasına, maddi sorun ve yaralanmalara neden olmuştu. Firma piyasadaki telefonları geri çağırmış ve geri verme konusunda alıcılara paralarının tamamını verileceğini belirtmişti.



 



Şimdi bu durum resmi olarak Türkiye'de de başlıyor. Galaxy Note 7 değişim programı kapsamında yeni cihazlar için güvenlik ve kalite kontrollerinin en üst seviyede yapıldığını bu sayede yeni cihazların çok güvenli olduğu söylendi. Siz de aldığınız Note 7‘nin bataryasında bir sorun olduğunu düşünüyorsanız aldığınız yere teslim etmeniz gerekiyor. Servise verdiğiniz telefonların yenileri ise Ekim ayı ortasından itibaren kullanıcılara teslim edilecek. Çıktığı anda satış rekoru kıran cihazın bu duruma düşmesi bir nevi hırsın kurbanı olarak gözüküyor. Samsung‘un bu kadar acele piyasaya sürmesi ayrıca iPhone 7′nin gerisinde kalmamak adına 6'yı çıkarmadan 7 olarak piyasa sürmesi dahi bu durumun yaşanmasının normal olduğu düşünülüyor.



 



Selfy ile gençlere farklı bir dünyanın kapılarını açıyor








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