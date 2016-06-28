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galaxy note 7'nin iris tarama teknolojisi nasıl çalışıyor?

GALAXY NOTE 7'NİN İRİS TARAMA TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIYOR?

İris tarama teknolojisinin telefonlara entegre olacağı uzun süredir konuşuluyordu.

Tarih : 28 Haziran 2016, 10:15
Puan Ver : Galaxy Note 7'nin İris Tarama Teknolojisi Nasıl Çalışıyor?(9/10)6


İris tarama teknolojisinin telefonlara entegre olacağı uzun süredir konuşuluyordu. Bunun ilk örneği olacak olan Samsung Galaxy Note 7'nin bu teknolojiyi nasıl kullanacağı ise ilk defa detaylı olarak paylaşıldı.



Patently Mobile isimli bir internet sitesi, uzun süredir beklenen göz tarama teknolojili Galaxy Note 7'nin bu teknolojiyi tam olarak nasıl kullandığı ilk defa gözler önüne serdi. Samsung'un aldığı patente ulaşan site, üç farklı kamerayla çalışan teknolojisinin laptop, tablet, akıllı telefon, giyilebilir cihazlar, dijital kameralar gibi birçok farklı üründe daha kullanılabileceğini de ortaya koydu.



Patente yazılan göre; "İris tanıma sistemi, görüntü sinyallerini yakalayabilen üç lens ile çalışıyor ve kullanıcının irisinin ortaya çıkardığı görüntü ile diğer bilgileri karşılaştırarak çalışıyor." Ayrıntılı bilgiler ise aşağıda yer alan resimde anlatılıyor:

Resimde yer alan "Lighting Device", gönderdiği ışıkların gözden yansılamalarını topluyor ve ortaya kullanıcının gözünün bir imajının çıkmasını sağlıyor. Diğer iki lens ise ortaya çıkan bu imajı algılıyor ve işlenmesini sağlıyor. Patentte ise çalışma şekli şöyle anlatılmış: "İlk lens, iki farklı dar açılı lens içeriyor ve kullanıcının gözündeki farklı bölgelerin imajlarının yakalanması ile dönüştürülmesini sağlıyor. İkinci lens ise geniş açılı bir lens ve kullanıcının yüzünün imajının yakalanması için çalışıyor. İlk lens zoom lensi olduğu gibi ikinci lens ise kısa mesafeli odaklanmalar için kullanılabiliyor."



Göz tarama teknolojileri çok pahalı sistemler olmaları sebebiyle uzun süredir telefonlarda yerini alabilmiş değil. Ayrıca böylesine bir teknolojinin çalışması için gereğinden fazla zaman harcanması da cabası. Çok hızlı çalışan parmak izi okuma teknolojilerinin yanında, kullanıcısına zaman kaybettirecek olan göz tarama teknolojisi çok da tercih edilebilir gibi durmuyor. Görünen o ki; göz tarama teknolojisinin telefonlarda standart olabilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var. Yine Galaxy Note 7 piyasaya sürüldüğünde, bu sistemin nasıl çalıştığını çok daha yakından görebileceğiz.








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