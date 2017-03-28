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galaxy note 7 yeniden piyasaya sürülecek

GALAXY NOTE 7 YENİDEN PİYASAYA SÜRÜLECEK

Geçtiğimiz yıl firmaya kötü zamanlar yaşatan Note 7 geri dönüyor. Samsung, Galaxy Note 7'lerin "yenilenmiş veya kiralık telefonlar" biçiminde yeniden kullanıcılara sunulabileceğini açıkladı.

Tarih : 28 Mart 2017, 14:28
Puan Ver : Galaxy Note 7 Yeniden Piyasaya Sürülecek(5/10)6


Samsung'un piyasadan toplattığı Note 7'lerin çevreye zarar vermeden nasıl değerlendireceği tartışmalara neden olmuştu. Greenpeace, toplanan milyonlarca Note 7'nin doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşüme tabii tutulması yönünde Samsung'a baskı yapmıştı. Samsung ise telefonların çevreye duyarlı bir şekilde geri dönüştürüleceği teminatını vermişti. Şimdi ise Samsung mümkün olan Note 7'leri yenileneyerek satışa sunacak.



Aslında Samsung bununla ilgili üç aşamalı bir program uygulayacak. İlki toplanan milyonlarca Note 7'nin yeniden satışa sunulması. Samsung, güvenliğinden emin olduğu telefonları istenen bölgelerde yeniden satacak veya kiralık telefon olarak değerlendirecek. İkincisi üretilmiş cihazların kullanılabilir parçalarının yeniden değerlendirilmesi. Üçüncü aşama ise cihazların çevre dostu bir şekilde parçalarına ayrılıp imha edilmesi. Bu aşamada altın, nikel, gümüş gibi değerli materyaller ayrıştırılacak ve yeniden kullanılmak üzere işlenecek.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Galaxy  Note  7  Yeniden  Piyasaya  Sürülecek    haber

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