

Samsung Galaxy Note 7'nin geri çağrılmasından sonra yapılan bir anket, Samsung'un kullanıcıların güvenini kaybettiğini ortaya koyuyor. İşte çarpıcı sonuçlar.



Geçtiğimiz ayın yıldızı olan Samsung Galaxy Note 7 için içerisinde bulunduğumuz Eylül ayı hiç iyi geçmedi. Telefonun satışı dünya genelinde durduruldu ve cihazlar geri çağrıldı. Güney Koreli akıllı telefon üreticisi için bu büyük bir mali kayıp anlamına geliyor. Peki ya kullanıcıların güveni? Yapılan anketin sonuçları Samsung için hiç iyi değil.



Kullanıcılar Samsung'a olan güvenlerini kaybetti mi?



Dünyanın en büyük mobil e-ticaret platformlarından biri olan Branding Brand, 1000 Samsung kullanıcısı arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Anketin amacı, Samsung'un sadık müşterilerinin firmaya olan güvenlerini kaybedip etmediklerini ortaya çıkarmaktı.



Anket 15 Eylül tarihi sonrasında yani her şey ortaya çıktıktan sonra yapıldı. Kullanıcıların %34'ü başka bir markaya geçmeyi düşündüklerini dile getirdi. Geriye kalan %66 ise Samsung kullanmaya devam edecek. Yani kullanıcı tercihlerinin büyük bir kısmı değişmemiş görünüyor. Yine de %34'lük bir değişim Samsung için kötü olabilir.



Başka bir markaya geçmek isteyen kullanıcıların %81'i ise şimdiye kadar hep Samsung veya diğer Android üreticilerinin akıllı telefonlarını tercih etmiş durumda. Note 7'de yaşanan sorun kısmen de olsa kullanıcıların satın alma kararını etkilemiş olabilir.



Anket sadece Samsung kullanıcıları arasında yapıldığı için tam anlamıyla gerçek hayata uyarlanabilen sonuçlar içermediğini söylemekte fayda var. Kullanıcıların Android için mi yoksa Samsung için mi tercihlerini belirlediği gibi önemli kriterleri de hesaba katmak gerekiyor.



