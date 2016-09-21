

İçerisinde bulunduğumuz Eylül ayına damgasını vuran Samsung Galaxy Note 7 tekrar satışa çıkıyor. Cihazın yeniden satışa çıkacağı tarih açıklandı. İşte detaylar.







Ağustos ayı içerisinde duyurulan ve tüm dünyada satışa çıkarılan Samsung Galaxy Note 7 modelinde şok etkisi yaratan sorun sebebiyle cihazlar geri toplatılmıştı. 2 Eylül tarihinde Samsung, küresel olarak cihazları geri çağırdığını duyurmuştu. Yaklaşık 2.5 milyon Galaxy Note 7, Samsung satış noktalarında toplandı ve para iadesi yapıldı. Para iadesi almayan kullanıcılar ise değişim cihazları gelene kadar beklemek zorunda. Peki cihaz tekrar ne zaman satışa çıkacak? Samsung o tarihi açıkladı.



Güney Kore merkezli habere göre Galaxy Note 7 modeli 28 Eylül tarihinde ilk etapta Güney Kore'de olmak üzere tekrar satışa çıkacak. Cihaz ilk olarak Güney Kore'de toplatılmıştı. Dolayısıyla tekrar orada satışına başlanması pek sürpriz sayılmaz. Ancak ülkemizde tekrar ne zaman satışa çıkacağı konusundaki belirsizlik sürüyor. Çünkü Samsung Türkiye konu hakkında sessizliğini koruyor.



Beklentiler Ekim ayını işaret ediyor. Batarya hücreleri sağlam olan yeni cihazların Ekim ayı içerisinde küresel olarak tekrar satışa çıkarılması bekleniyor. Yapılan açıklama gönüllü geri çağırma olduğu için cihazlarını götürmeyen kullanıcılar için ek bir düzenleme beklenmiyor. Yani halen Galaxy Note 7 kullanıyorsanız, cihazınızı götürmediğiniz sürece kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak bunu kesinlikle önermiyoruz. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy Note 7 kullanıcılarının cihazlarını “kapalı” şekilde kullanmadan muhafaza etmesi gerekiyor.



Ubisoft The Crew'i Ücretsiz Veriyor