Daha önceki haberlerimizde, garip bir yolcunun yaptığı garip Galaxy Note 7 şakasının, uçuşa engel oluğunu duyurmuştuk. Ne var ki olay, çok daha vahim sonuçlara neden olabilir.



Daha önceki haberlerimizde, garip bir yolcunun yaptığı garip Galaxy Note 7 şakasının, uçuşa engel oluğunu duyurmuştuk. Ne var ki olay, çok daha vahim sonuçlara neden olabilir.



Galaxy Note 7 faciası, Samsung'un maddi ve manevi açıdan başını fazlasıyla ağrıttı ve bazıları, bu konunun kapanmasına hiç de kolay izin vermeyecek. Daha önce de paylaştığımız üzere geçtiğimiz hafta, Virgin Hava Yolları tarafından gerçekleştirilecek Amerika seferi, çarpık mizah anlayışına sahip bir yolcunun, kendi Wi-Fi ağına Samsung Galaxy Note7_1097 ismini vermesi ve dizüstü bilgisayarından bu ağı gören bir yolcunun, uçuş görevlilerin uyarması sonucu ertelenmişti.



Durumu fark eden yolcu Lucas Wojciechowski, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamaları yaptı: “Bu basit bir şaka değildi. Bu eşek şakası bile olamayacak kadar çirkindi. Aniden her yer arama ışıkları ile dolup taştı. Yolcuların bagajları santim santim arandı. Daha sonra kaptan pilotumuzdan bir anons geldi. ‘Bayanlar ve baylar, söz konusu cihazı bulduk ve kontrol ettik. Lütfen rahatlayın. Bulduğumuz cihaz bir Galaxy Note 7 değil.' dediği anda hepimiz rahatladık.”



Olay sırasında uçakta bulunan iMore Editörü Serenity Caldwell de olayı şöyle özetledi: “Uçakta bir Galaxy Note 7 bulunduğu dedikodusu yayıldığında yolcular dehşete kapıldı. İnsanların yüz ifadesini görmek istemezdiniz.”



Emsal Olmamalı!



Yolcu Lucas Wojciechowski, bu şakayı yapan kişinin ceza alacağını sanmadığını söylüyor. Yine de bazı analistler, bahsi geçen kişinin cezalandırılması gerektiğini savunuyor zira bu tür şeyler, şaka olamayacak kadar mide bulandırıcı. Uçuş sırasında yaşanacak benzer bir paniğin, yolcuların en azından psikolojik travmalar yaşamasına neden olabileceği savunuluyor. Umarız ki benzer şeyler tekrarlanmaz zira uçuş güvenliği, şakaya gelecek bir konu değil.



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