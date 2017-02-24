

Gelen dedikodulara bakılırsa Galaxy Note 7 tekrar hayat bulacak gibi gözüküyor. BU konuda Samsung'dan yapılan açıklama ise ilgi çekici.



Geçtiğimiz gün sizlere Galaxy Note 7 hakkında yapılan geri gelecek dedikodularıyla ilgili bir haber paylaşmıştık. Şimdi ise bu konuda Samsung'dan yapılan bir açıklama var. Dün yaptığımız haberde Note 7'lerin Hindistan ve Vietnam gibi pazarlarda yenilenip satışa sunulabileceğini sizlere aktarmıştık. Bugün çıkan haberde ise adı açıklanmayan bir Samsung Hindistan yetkilisinin açıklamarı yer alıyor. Yetkiliye göre Samsung'un Hindistan yol haritasında Note 7 yer almıyor ve yer almayacak. Bu açıklamanın ardından gözler Vietnama çevrilmiş durumda. Samsung Hindistan'da bu akıllı telefonu çıkarmasa bile belki Vietnam ve bu tarz ülkelerde satışa sunulabilir.



Tabii ki şu an depolara kaldırıla Galaxy Note 7'lerin ne olacağı konusunda kesin bir bilgi yok. Samsung Note 7 geri toplanmasının ardından analizlere göre 17 milyar dolar kaybetti. Bunu bir şekilde telafi etmesi bekleniyor ve milyonlarca geri toplanan cihazın ne yapılacağı ise merak konusu. Beklentiler bu kadar büyük adetlerdeki cihazın çöpe atılmayacağı yönünde. Bu ürünlerin parçaları bir şekilde geri dönüştürülecek gibi gözüküyor. Bakalım zaman ne gösterecek.



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