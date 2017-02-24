İphone 8 Yüz Tanıma Sistemiyle Gelecek!
Galaxy Note 7 Sahalara Mı Dönüyor?
Pokemon Go Tekrardan Zirvede!
Apple İos 10.3 Açık Beta 3 Yayınlandı
Flash Player Güncellemesi Taklidi Yapan Android Truva Atı
Samsung, Note 7 Satışı Hakkında Açıklama Yaptı
Hangi İphone Modelinde 32 Gb Depolama Olmayacak?
Fed Tutanakları Sonrası Dolar 3.55 Lirayı Da Gördü
Erman Toroğlu'ndan Fb'ye; Hadi Yürü Git...
Konut Satışları Yüzde 12,8 Arttı
Reuters: El Bab'da Patlama! 29 Ölü
Sur'da 6 Mahalledeki 45 Sandık, Başka Yere Taşındı
Bakan Çelik Duyurdu! Ödemeler Bugün Başlıyor...
Sarp Akkaya'dan Sevgilisine Romantik Evlenme Teklifi
Halsizliğin Ve Yorgunluğun Çözümü…
Kim Jong-Nam Vx Sinir Gazı Yüzünden Öldü'
Chp Lideri Derdini Mektupla Anlatacak
Sebze Fiyatları Neden Uçtu?
Eski Vekillere Mesaj: Herkes Üzerine Düşeni Yapsın
Halisdemir Davasında Mahkeme Ara Kararını Açıkladı

galaxy note 7 sahalara mı dönüyor?

GALAXY NOTE 7 SAHALARA MI DÖNÜYOR?

Gelen dedikodulara bakılırsa Galaxy Note 7 tekrar hayat bulacak gibi gözüküyor. BU konuda Samsung'dan yapılan açıklama ise ilgi çekici.

Tarih : 24 Şubat 2017, 11:32
Puan Ver : Galaxy Note 7 Sahalara Mı Dönüyor?(7/10)5


Gelen dedikodulara bakılırsa Galaxy Note 7 tekrar hayat bulacak gibi gözüküyor. BU konuda Samsung'dan yapılan açıklama ise ilgi çekici.



Geçtiğimiz gün sizlere Galaxy Note 7 hakkında yapılan geri gelecek dedikodularıyla ilgili bir haber paylaşmıştık. Şimdi ise bu konuda Samsung'dan yapılan bir açıklama var. Dün yaptığımız haberde Note 7'lerin Hindistan ve Vietnam gibi pazarlarda yenilenip satışa sunulabileceğini sizlere aktarmıştık. Bugün çıkan haberde ise adı açıklanmayan bir Samsung Hindistan yetkilisinin açıklamarı yer alıyor. Yetkiliye göre Samsung'un Hindistan yol haritasında Note 7 yer almıyor ve yer almayacak.  Bu açıklamanın ardından gözler Vietnama çevrilmiş durumda. Samsung Hindistan'da bu akıllı telefonu çıkarmasa bile belki Vietnam ve bu tarz ülkelerde satışa sunulabilir.



Tabii ki şu an depolara kaldırıla Galaxy Note 7'lerin ne olacağı konusunda kesin bir bilgi yok. Samsung Note 7 geri toplanmasının ardından analizlere göre 17 milyar dolar kaybetti. Bunu bir şekilde telafi etmesi bekleniyor ve milyonlarca geri toplanan cihazın ne yapılacağı ise merak konusu. Beklentiler bu kadar büyük adetlerdeki cihazın çöpe atılmayacağı yönünde. Bu ürünlerin parçaları bir şekilde geri dönüştürülecek gibi gözüküyor. Bakalım zaman ne gösterecek.



fizy 20. Liselerarası Müzik Yarışması 'nda oylama cepten








Etiketler: Galaxy  Note  7  Sahalara    Dönüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER