Ağustos ayında satışa çıkması beklenen Samsung Galaxy Note 7 hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Söylentilere göre telefonun ekran boyutu 5.8inç olacak. Ayrıca diğer özellikler hakkında da yeni bilgiler sızdırıldı.



Ağustos ayında satışa çıkması beklenen Samsung Galaxy Note 7 hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Söylentilere göre telefonun ekran boyutu 5.8inç olacak. Ayrıca diğer özellikler hakkında da yeni bilgiler sızdırıldı.



Bu yıl çıkacak telefonlar arasında şüphesiz en heyecanla beklenenlerden biri de Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 7. Samsung henüz telefonu resmi olarak tanıtmadı ama telefonun çıkışı yaklaştıkça bir sürü detay ortaya çıkmaya başladı. Son olarak da telefonun ekran boyutu ve batarya kapasitesi hakkında yeni detaylar internete sızdırıldı.



Samsung'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Galaxy Note 7'nin ekranı 5.8 inç olacak. Galaxy Note 5'in 5.7 inç ekrana sahip olduğunu düşünüldüğünde Samsung ekran boyutunu azda olsa arttırmış durumda. Ekran çözünürlüğünün ise QHD olacağı söyleniyor. Gelelim batarya kapasitesine. Yine aynı kaynaklardan gelen bilgilere göre telefonda 4000 mAh batarya yer alacak. Bu da Note 7'yi piyasadaki en yüksek batarya kapasiteli telefonlardan biri yapacak. Ayrıca telefonun Exynos 8 işlemci, 6GB RAM ve 12MP arka kameraya sahip olacağı da gelen söylentiler arasında. Samsung Galaxy Note 7'nin 2 Ağustos'ta resmen tanıtılması bekleniyor.



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