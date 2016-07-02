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galaxy note 7, 3,600mah bataryayla geliyor

GALAXY NOTE 7, 3,600MAH BATARYAYLA GELİYOR

Merakla beklenen Samsung Galaxy Note 7 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu kez de telefonun batarya kapasitesi hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Bu iddialara göre telefonun batarya kapasitesi 3,600mAh olacak.

Tarih : 02 Temmuz 2016, 10:22
Puan Ver : Galaxy Note 7, 3,600Mah Bataryayla Geliyor(7/10)7


Merakla beklenen Samsung Galaxy Note 7 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu kez de telefonun batarya kapasitesi hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Bu iddialara göre telefonun batarya kapasitesi 3,600mAh olacak.



Bildiğiniz gibi Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 7'yi Ağustos ayının başında resmen tanıtması bekleniyor. Telefonun çıkışı yaklaştıkça telefon hakkında yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Bu kez de telefonun batarya kapasitesi hakkında yeni söylentiler ortaya çıktı. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Galaxy Note 7'nin bataryası 3,600mAh olacak.



3,600mAh söylentisi doğru çıkarsa, Note 7 kendisinden önce gelen Galaxy Note 5'ten daha iyi bir bataryaya sahip olacak. Hatırlayacağınız gibi Galaxy Note 5'in batarya kapasitesi 3,000mAh'tı. Ancak yine de bu haber hayal kırıklığı yaratmadığı değil. Çünkü daha önce gelen söylentilerde Note 7'nin 4,000mAh bataryaya sahip olacağı iddia ediliyordu. Bu arada yine aynı kaynağa göre Samsung yeni amiral gemisini 2 Ağustos'ta düzenleyeceği etkinlikle resmen tanıtacak.



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