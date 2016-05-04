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galaxy note 6'da usb-c girişleri kullanılacak

GALAXY NOTE 6'DA USB-C GİRİŞLERİ KULLANILACAK

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 6, şirket için bir ilke sahne olacak. Telefonun USB-C teknolojisi kullanan ilk Samsung telefon olacağı söyleniyor.

Tarih : 04 Mayıs 2016, 09:43
Puan Ver : Galaxy Note 6'da Usb-C Girişleri Kullanılacak(10/10)11


Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 6, şirket için bir ilke sahne olacak. Telefonun USB-C teknolojisi kullanan ilk Samsung telefon olacağı söyleniyor.



Bildiğiniz gibi Samsung'un son amiral gemisi Galaxy S7 son derece gelişmiş teknik özelliklere sahip. Bu özellikler telefonu piyasadaki en iyi akıllı telefonlardan biri yapıyor. Galaxy S7'nin nadir eksikliklerinden biri ise hala eski USB teknolojisini kullanıyor olması. Telefon çıkmadan önce Samsung'un Galaxy S7 ile birlikte USB-C teknolojisine geçiş yapacağı tahmin ediliyordu. Ancak Samsung bu konuda kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı.



Tabii Samsung'un bu kararının arkasında önemli bir sebep yatıyordu. Şirketin mevcut sanal gerçeklik cihazı Gear VR, micro-USB kullandığı için Galaxy S7'nin de bu cihazlara uygun USB teknolojisini kullanması istenmişti. Ancak Galaxy Note 6 ile birlikte USB-C'ye geçiş gerçekleşecek gibi görünüyor. Şirkete yakın kaynaklar Note 6'da bu teknolojinin kullanılacağını söylüyor. Galaxy Note 6'da gidilecek bu değişiklik, Samsung'un bu girişlere uygun yeni Gear VR'ı da çok yakında satışa çıkarabileceğini düşündürüyor.



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Etiketler: Galaxy  Note  6  Da  Usb-C  Girişleri  Kullanılacak    haber

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