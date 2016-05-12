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Galaxy Note 6'da sistem değişiyor !

GALAXY NOTE 6'DA SİSTEM DEĞİŞİYOR !

Samsung, BlackBerry 10'un beğenilen uygulamalarından biri olan BlackBerry Hub'a benzer bir sistemi Galaxy Note 6 cihazı için hazırlıyor. Galaxy Note 6'da tüm bildirimler artık tek bir yerden kontrol edilebilecek.

Tarih : 12 Mayıs 2016, 09:33
Puan Ver : Galaxy Note 6'da Sistem Değişiyor !(6/10)8



Mobil dünyasının merakla beklediğiGalaxy Note 6 cephesinden önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. Güney Koreli üreticiye yakın kaynaklardan SamMobile sitesinin özel olarak geçtiği bir haber, Galaxy Note 6'daBlackBerry Hub benzeri bir uygulama ya da sistemin yer alacağını gösteriyor.



BlackBerry 10 işletim sistemi mobil dünyasında ilgi görmeyen bir platform olsa da, sistemde yer alan BlackBerry Hub kullanıcılardan tam not olan bir uygulama oldu.



İletişim merkezi olarak da adlandırılan Blackberry Hub,BBM mesajları ve sosyal hesaplara dair tüm bildirimler dahil olmak üzere kişisel ve kurumsal iletişimi tek bir noktada topluyor.



Galaxy Note 6'da Bildirimler Tek Bir Noktadan Yönetilecek



Sitenin iddiasına göre benzer bir uygulama Samsung Focus ismiyle Galaxy Note 6'da yer alacak. Samsung üzerinde çalıştığı uygulamayatakvim, kişilerve notlar gibi uygulamaları da senkronize ederek kullanıcı deneyimini daha da artırmayı hedefliyor.



Samsung Focus sayesindeFacebook, Twitter, Instagram, WhatsApp gibi mecraların yanında e-posta bildirimleri, randevular, diğer hatırlatmalar ve mesajlar tek bir nokta üzerinden pratik bir şekilde yönetilecek.



Samsung Focus özellikle kurumsal yapıların Galaxy Note 6'ya olan ilgisini artırmada başlıca etkenlerden biri olacaktır.



Galaxy Note 6'yı güçlü kılan bir diğer nokta ise yazılım ve donanım tarafından geliştirilecek S-Pen kalem olacak. Samsung'un yazılım tarafında neler sunacağı merak ediledursun, S-Pen kalemin bu defa katlanabilir yapıda olması ve stand görevi üstelenmesi bekleniyor.


Galaxy Note 6 Özellikleri



5.8 inç büyüklüğünde Quad HD çözünürlüklü Super AMOLED ekranın eşlik edeceği telefonda Snapdragon 820 ya da Snapdragon 823 işlemcisi yer alacak. Ülkemizde satılacak modelde ise Exynos 8890'nın kullanılması bekleniyor.



Samsung'un 6GB RAM'e sahip ilk telefonu olmasını beklediğimiz Galaxy Note 6'da bu defa microSD kart desteği yer alacak ve telefon suya-toza karşı dayanıklı bir yapıda olacak.



4.200 mAh kapasiteli pil, USB Type-C noktası ve Android 6.1 işletim sistemiNote 6 için dillendirilen diğer özellikler.









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