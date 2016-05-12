

Galaxy Note 5 'i 13 Ağustos 'ta duyuran Samsung, Galaxy Note 6 'da ise tanıtım tarihini daha erkene çekebilir; zira telefonun çıkış tarihine ilişkin ilk bilgiler gelmeye başladı.



Galaxy Nota 6 'da BlackBerry Benzeri Sistem







Galaxy Nota 6 'da BlackBerry Güya Sistem







Samsung, BlackBerry 10'un hayranlık uyandıran uygulaması BlackBerry Hub'a aynı bir sistemi Galaxy Note 6…







Galaxy Note 6 Beklenenden Önce Tanıtılabilir







Mobil dünyasının güvenilir kaynaklarından @evleaks, Twitter hesabından Galaxy Note 6 'nın Amerika çıkış tarihine açık sözlülük getirdi. Akıntı kaynağına kadar Galaxy Note 6, 15 Ağustos haftasında (15-21 Ağustos tarihleri aralarında) çıkış yapacak.











Galaxy Note 6 'nın ağustos ayında satışa sunulacak olması, telefonun ağustos ayının birincil günlerinde tanıtılacağı ihtimalini zinde kılıyor. Üstteki seviye zeki telefonun aynı tarih aralığında Avrupa ve ülkemizde de raflarda olması bekleniyor.







Galaxy Note 5 geçtiğimiz yıl Türkiye 'de 21 Ağustos 'ta operatörler (çevrimiçi mağazaları), 28 Ağustos 'ta ise bütün mağazalarda satışa sunulmuştu.







Galaxy Note 6 Özellikler







5.8 inç büyüklüğünde Quad HD çözünürlüklü Super AMOLED ekranın eşlik edeceği telefon Snapdragon 823 ve Exynos 8890 işlemcilerinden baskı alacak. 6GB RAM 'in kullanılacağı bildirilen Galaxy Note 6‘da bu kere microSD kart desteği ve IP68 seritifikası mevcut olacak.



Galaxy Note 6 Özellikleri - Ana Konu







Galaxy Note 6 Özellikleri – Asıl Konu







Galaxy Note 6 özellikleri hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Bu haberimizde Galaxy Note 6…







USB Type-C, asgari 4.000 mAh kapasiteli pil, 12 megapiksel arkadaki kamera, gelişmiş S-Pen ve BlackBerry Hub güya bir tatbik (Samsung Focus) Galaxy Note 6 'da yer alması olası diğer özellikler arasında yer alıyor.







Samsung 'un ayrıca daha düşük özelliklere sahip Galaxy Note 6 Lite modeli üstünde çalıştığı gelen haberler arasında.