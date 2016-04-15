

Akıllı telefon dünyasının beklenen çoğu modeli duyuruldu sıra phablet kategorisinde. Beklenen Galaxy Note 6 özellikleri sizlerle.



Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerinden sonra gözler artık Samsung'un başarılı phablet serisi Galaxy Note ailesine çevrildi. Önümüzdeki yaz aylarında Samsung'un Galaxy Note 6 modelini duyurması bekleniyor. Peki bu telefonun özellikleri nasıl olacak?



Samsung Galaxy Note 6 özellikleri



İddialar Çin'in en büyük sosyal ağı Weibo'ya dayanıyor. Gizemli paylaşımlar cihazın teknik detaylarından bir kısmını içeriyor. Detaylar heyecan verici.



Galaxy Note 6 özellikleri arasında en çok dikkat çeken detay telefonun kullanacağı yonga. İddiaya göre cihazda Qualcomm Snapdragon 823 yongası kullanılacak. Adreno 530 GPU ile birlikte gelen bu yonga grafik tarafında bir fark yaratmayacak olsa da işlem gücü olacak 3.0 GHz hıza erişebiliyor.



RAM tarafında ise 6 GB rakamından bahsediliyor. Note ailesinde ilk defa bu rakama çıkılacak. Daha fazla RAM miktarı, aynı anda daha fazla işlem ve arka planda daha fazla uygulama çalıştırmak anlamına gelecek.



5.7 inç büyüklükte QHD çözünürlük sunan bir ekranla beklenen telefonda 16 MP ana kamera da dikkat çekecek. Sonuncu ve önemli iddialardan biri ise cihazın parmak izine alternatif bir güvenlik sistemiyle donatılacağı yönünde. Bu özellik iris, göz tarama özelliği. Yani cihaz kullanıcısının gözünü tarayabilecek. Tüm bu iddialar eğer doğruysa bu özelliklere sahip olan Galaxy Note 6'yı Ağustos, Eylül aylarında göreceğiz.



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