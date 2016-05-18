Galaxy Note 6 ne zaman çıkacak? Telefonlarla ilgili sızıntılarıyla tanınan Evan Blass'in paylaştığı yeni bilgiler telefonun ne zaman çıkacağına dair önemli detaylar içeriyor.



Galaxy Note 6 ne zaman çıkacak? Telefonlarla ilgili sızıntılarıyla tanınan Evan Blass'in paylaştığı yeni bilgiler telefonun ne zaman çıkacağına dair önemli detaylar içeriyor.



Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge'in çıkışının ardından Samsung'ta gözler Galaxy Note serisinin yeni üyesine çevrilmiş durumda. Galaxy Note 6 adını taşıyan bu telefon bir süredir sık sık karşımıza çıkıyor. Bugüne kadar gelen sızıntılar sayesinde telefonun teknik özellikleri hakkında birçok detay ortaya çıktı. Ancak hala belirsizliğini koruyan birşey varki, o da telefonun tam olarak ne zaman satışa çıkacağı.



Telefonlarla ilgili sızıntılarıyla tanınan Evan Blass'a göre bu sorunun cevabı 15 Ağustos. Ancak Blass'in paylaştığı bu bilgi telefonun ABD'deki çıkış tarihiyle ilgili. Daha önceki Note telefonlarının ABD'de normalden bir ay sonra çıktığı düşünüldüğünde, telefonun ilk olarak Temmuz ayında satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Elbette Blass'in bu iddiası şimdilik sadece söylentiden ibaret. Ancak Samsung'un daha önce Note cihazlarını Haziran – Temmuz aylarında çıkardığı düşünüldüğünde, bu söylentilerin doğru çıkma ihtimali oldukça yüksek.



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