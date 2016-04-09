

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtımını yaptığı ve Mart ayı itibariyle de global pazarlarda satışa sunduğu amiral gemi akıllı telefonları Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge ile akıllı telefon pazarındaki liderliğini pekiştirdi. Samsung'un amiral gemileri hakkında resmi olmayan ilk bilgilere göre satış rakamları şirkette yüzleri güldürürken, Koreli üretici aynı başarıyı phablet segmentinde de yakalamak istiyor.







Gün içinde Sammobile'ın verdiği haberde Galaxy Note 6'nın IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahip olacağı yönünde kesin bilgiler iddia edilmişti. Sammobile'ın bir başka haberinde ise Galaxy Note 6'nın biyometrik kimlik doğrulama özelliği hakkında bilgiler paylaşılıyor. Hindistan İhracat verilerini listeleyen Zauba kayıtlarında ortaya çıkan bilgilerde Samsung'un İris Tarayıcı özellikli bir cihazı bu ülkede test ettiği ortaya çıkmıştı. Fakat bu cihazın Galaxy Note 6 olduğuna dair herhangi bir ize rastlanmamış, sadece Samsung Mobile markası taşıdığı belirtilmişti.







Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy Note 6 "İris Cam" adı verilen İris Tarayıcı ile biyometrik kimlik doğrulama teknolojisine sahip olacak. İddialar bu kadarla da sınırlı değil. Zira sistem belleği konusunda bazı iddialar olsa da kesin bir bilgi ortaya konulmamıştı. Fakat yeni gelen bilgilerde Galaxy Note 6'nın 6GB sistem belleği ile geleceğine kesin gözü ile bakılırken, bu cihazda dünyanın ilk UFS 3.0 256GB flash belleğinin kullanılacağı belirtiliyor.







Henüz tanıtım tarihi hakkında bir bulunmayan Samsung Galaxy Note 6'nın Snapdragon 820 ve Exynos 8890 yonga setlerinin güncellenmiş versiyonlarını sahip iki farklı varyantı olarak sunulacağı tahmin ediliyor. Android N işletim sistemi ile sunulması beklenen Galaxy Note 6'nın 5.8 inç büyüklüğünde ekranla gelmesi bekleniyor.