

Samsung Eylül ayında yeni nesil Galaxy Note 5'i gözler önüne serecek. Peki, yeni nesil Galaxy Note 5'te bizi neler bekliyor?



Samsung1 yıl içinde 2 amiral gemisi tanıtmaya 2011 yılı Eylül ayında ilk nesil Galaxy Note'u (N7000) tanıtarak başladı. O günden beri de Samsungbildiğiniz gibi öncelikle Galaxy SXve daha sonra daGalaxy Note Xile yola devam etmektedir.Galaxy Noteserisi ilk çıktığı dönemde 5,3 inç ekrana sahip olmasından dolayı “bu telefon satmaz” yorumları almıştı ama günümüzde 5,3 inç telefonların bile gözümüze küçük geldiği bir dönem yaşamaktayız.



Galaxy Noteserisi Samsung‘un ne kadar ileri görüşlü bir firma olduğunun adeta bir kanıtıdır diyebiliriz. Samsungbu dönemde Galaxy Mega, Galaxy S4 Zoom, Galaxy Sx Active, Galaxy Grand, Galaxy Mega, Galaxy K Zoom, Galaxy Note Edge ve Galaxy S6 Edgegibi inovasyonun sınırlarını çizen ürünlere imza atarak ürün çeşitliliği bakımından rakiplerinin çok önünde yer aldı.



Samsung, Galaxy S6ve Galaxy S6 Edgeile özellikle tasarım ve performans tarafında müthiş bir inovasyon ortaya koydu ve bundan sonraki Galaxy Note 5için beklentileri bir hayli arttırdı. Galaxy Note 5beklentileri karşılar mı karşılamaz mı bunun şimdiden bilmek imkansız ama mobil sektörün şu aralar Galaxy Note 5ve iPhone 6S Plus‘ı beklediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.



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Galaxy Note 5‘te Samsung'un 2Kyeni nesil AMOLEDbir ekran kullanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu noktada Samsung'a yakın kaynakların 4Kçözünürlükten bahsettiğini görsekte Güney Koreli teknoloji devinin böyle bir risk altına gireceğine kesinlikle inanmıyoruz. Farklı bir Pentile diziliminden ve 2 katmanlı yapı yerine 3 katmanlı yapıya geçiş yapılacağı ise olması muhtemel değişiklikler olarak görünmekte.



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