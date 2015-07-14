

Galaxy Note 5 ve Galaxy Note Edge 2 öncesi Samsung “büyük yaz indirimine” başladı!



Samsung‘un her yıl olduğu gibi önümüzdeki Eylül ayında yeni nesil Galaxy Note 5‘i tanıtması bekleniyor. Samsung‘a yakın kaynaklar iPhone 6S ve iPhone 6S Plus‘ın karşısında avantaj sağlamak için Güney Koreli firmanın tanıtımı Ağustosayında yapacağı ile ilgili bazı söylemler ortada dolaşmakta. Samsung geçtiğimiz yıl Note 4 tanıtımından 2 ay sonra Kasım ayında Note Edge modelini kullanıcıların beğenisine sunmuştu.



Her iki telefonda fiyat anlamında oldukça yüksekti ve Samsung , Galaxy Note 5 öncesiGalaxy Note 4 ve Galaxy Note Edge‘de 200 dolara varan indirimde bulundu. Bu indirim GSM Operatörlerin kontratlı versiyonlarına yansıtıldı ama perakende satış fiyatı olan 849 dolar halen aynı şekilde duruyor.



Bu indirimin perakende fiyata yansıtıldığında ülkemizde de keskin bir indirim olacağını düşünüyoruz. Şu anda Galaxy Note 4 ülkemizde 2099 TL'den, Galaxy Note Edge ise 2499 TL'den Samsung Türkiye garantisi altında satılmaktadır. 200 dolarlık indirim ülkemize yansıması ise şöyle olacak;



Bu fiyattan vergiler çıkartıldığında 297 TL ile 412 TL arasında bir indirimle karşılaşabileceğimizi öngörüyoruz.



Sadece 7 ay içinde iPhone 6 ve iPhone 6 Plus‘a 2 kez zam gelirken buz kütlesi gibi sürekli eriyen fiyatlara sahip olan bu markalar; kullanıcılarının her yeni telefon lansmanı sonrası “biraz bekleyelim nasıl olsa 2 ay sonra fiyatı düşer” algısı oluşmasına sebep oluyor . LG G4 tanıtıldığında birçok kişi böyle söylemedi mi? Ya da Galaxy S6 tanıtıldığında böyle düşünmediniz mi?



Milyar dolarlık şirketler kendi marka değerlerini nasıl bu hale getiriyor bunun yorumunu ise siz değerli okuyucularımıza bırakıyoruz.



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