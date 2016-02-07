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galaxy j7 ve galaxy j5 geliyor!

GALAXY J7 VE GALAXY J5 GELİYOR!

Samsung Galaxy J7 ve Galaxy J5 modelleri sertifika alırken görüntülendi. Yeni modellerin geleceği doğrulanmış oldu.

Tarih : 07 Şubat 2016, 14:39
Puan Ver : Galaxy J7 Ve Galaxy J5 Geliyor!(6/10)3


2015'in ortasında duyurulan Galaxy J serisi, yenilenmeye hazırlanıyor. Tıpkı Galaxy A serisi gibi Galaxy J modellerinin de 2016 versiyonu görüldü. Galaxy J7 ve Galaxy J5 görüntülendi.



Galaxy J7 ve Galaxy J5 nasıl olacak?



Galaxy J7 ve Galaxy J5 modelleri Bluetooth SIG sertifikası alırken görüntülendi. Bu, telefonların satış çıkmaya hazırlandığının göstergesi. Cihazlar, piyasaya çıkmadan önce çok sayıda onay ver sertifika almak zorunda.



Sızan bilgilere göre Galaxy J7 2016 versiyonunda iki alt model olacak. Bunlardan biri Exynos 7870 yongasını, diğeri ise Snapdragon 615 yongasını kullanacak. Diğer teknik özellikler yongaya göre farklılık gösterecek. Ekran boyutu aynı ancak çözünürlük ve RAM tarafında fark olacak. 5.5 inç büyüklüğünde 720p /1080p çözünürlük sunan ekran, 2 GB/3 GB RAM beklenen detaylar arasında.



İkinci model olan Galaxy J5 2016 versiyonunda ise tek seçenek görülüyor. Cihazda Qualcomm Snapragon 410 yongası olacak. 1.2 GHz hızında dört çekirdekli bu işlemci Cortex-A53 kullanıyor. 13 MP LED flaş destekli arka kamera ve 5 MP ön kameranın yanı sıra 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı bekleniyor.



Galaxy J7 ve Galaxy J5 modellerinin MWC 2016'da resmiyet kazanması, fiyat ve çıkış tarihi gibi bilgilerin duyurulması bekleniyor.



 








Etiketler: Galaxy  J7  Ve  Galaxy  J5  Geliyor    haber

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