GALAXY J7 (2017) VE GALAXY J5 (2017) RESMİYET KAZANDI
Samsung'un yeni telefonları Galaxy J7 (2017) ve Galaxy J5 (2017) resmiyet kazandı. Ayrıca telefonları net bir şekilde gösteren bir inceleme videosu da sızdırıldı.
Samsung'un yeni telefonları Galaxy J7 (2017) ve Galaxy J5 (2017) resmiyet kazandı. Ayrıca telefonları net bir şekilde gösteren bir inceleme videosu da sızdırıldı.
Samsung'un çok yakında satışa çıkarması beklenen Galaxy J7 (2017) ve Galaxy J5 (2017) bugüne kadar defalarca gündeme geldi. Bir yandan telefonun tasarımına ve özelliklerine dair bilgiler sızarken, bir yandan da telefon çeşitli kurumlardan sertifika alırken görüldü. Sonunda ise beklenen oldu ve Samsung'un yeni telefonları resmiyet kazandı.
Güney Koreli teknoloji devi Galaxy J serisinin yeni üyelerini resmen tanıtmadı. Ancak her iki telefon da Samsung'un resmi internet sitesine eklendi. Böylece hem Galaxy J7 (2017) hem de Galaxy J5 (2017) resmiyet kazanmış oldu. Telefonların Samsung'un resmi sitesinde görülmesinden kısa bir süre bir de inceleme videosu internete sızdırıldı. Güney Kore basınında yer bulan bu videoda, Samsung'un henüz resmi olarak tanıtmadığı telefonlar net bir şekilde görülebiliyor.
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