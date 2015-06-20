Samsung global pazar için ürettiği model kadar Çin pazarına da farklı seçenekler sunuyor. Bunlar arasına yakın zamanda katılmayı bekleyen iki yeni cep modeli Galaxy J5 ve Galaxy J7 ise çok özel bir işlevle birlikte Çinli kullanıcılara sunulabilir.



Samsung global pazar için ürettiği model kadar Çin pazarına da farklı seçenekler sunuyor. Bunlar arasına yakın zamanda katılmayı bekleyen iki yeni cep modeli Galaxy J5 ve Galaxy J7 ise çok özel bir işlevle birlikte Çinli kullanıcılara sunulabilir.



Orta segment özelliklerle donalı olarak rafları doldurması planlanan Galaxy J5 ve Galaxy J7 ön kamerada 5 MP, arka kamerada ise 13 MP çözünürlüğünde lens getirecek. Her iki cebin kamerası da f/1.9 lens açıklığında olacak. Ancak burada sızan bir diğer detaysa ön kameraların LED flaşla desteklenecek olması. Sızan karelerde de ön kamerada LED flaş bulunduğu net şekilde görülüyor.



1.5 GB RAM, 16 GB dahili hafıza, microSD kart slotu, LTE bağlantısı, çift SIM desteği ve Android 5.1 işletim sistemi Galaxy J5 ve Galaxy J7'nin ortak noktasını oluştururken, Galaxy J5'in 5 inç ekran, 1.2 GHz 4 çekirdekli Snapdragon 410 işlemci ve 2600 mAh batarya kapasitesiyle geleceği bilinenler arasında. Galaxy J7 ise 5.5 inç HD ekran, 64 bit 8 çekirdekli Snapdragon 615 işlemci, 3000 mAh bataryayla gelecek. Galaxy J5'in Çin'de yaklaşık 225 dolara, Galaxy J7'ninse 290 dolarla satışa sunulması bekleniyor. Her iki modelin de Çin dışında satılacağına yönelik bir bilgi ise henüz yok.