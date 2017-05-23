Çok yakında çıkması beklenen Galaxy J5 (2017) ve Galaxy J7 (2017)'nin basın görselleri sızdırıldı. Böylece telefonların tasarımı net bir şekilde görüldü.



Çok yakında çıkması beklenen Galaxy J5 (2017) ve Galaxy J7 (2017)'nin basın görselleri sızdırıldı. Böylece telefonların tasarımı net bir şekilde görüldü.



Bildiğiniz gibi Samsung, geçtiğimiz yıl çıkardığı Galaxy J5 ve Galaxy J7'nin yeni modellerini çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy J serisinin bu yeni üyeleri için bekleyiş sürerken, telefonların basın için hazırlanan görselleri internete sızdırıldı. Böylece Galaxy J5 (2017) ve Galaxy J7 (2017)'nin tasarımı ve renk seçenekleri hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.



Sızdırılan bu görüntülerde her iki telefon da mavi, siyah ve pembe renk seçenekleriyle görülüyor. Tasarım olarak ise telefonların arka yüzündeki anten çizgileri geçtiğimiz yıl çıkan modellerden farklı görünüyor. Bunun dışında telefonların arka yüzündeki kamera ve LED flaş tasarımı da açık bir şekilde görülüyor.



İki telefon arasında daha yüksek teknik özelliklere sahip olan Galaxy J7 (2017)'nin özellikleri arasında 3 GB RAM, 1.6GHz sekiz çekirdekli işlemci, 5.5 inç ekran ve 3600 mAh batarya yer alıyor. Telefonun hem arka hem selfie kamerası 13 megapiksel olacak. Samsung'un Galaxy J7'nin yeni versiyonunu 380 dolara satışa sunacağı söyleniyor.



Galaxy J5 (2017)'ye gelecek olursak, 5.2 inç boyutundaki telefon Exynos 7870 işlemci ve 2 GB RAM ile çalışacak. Telefonun batarya kapasitesi ise 3000 mAh olacak.



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