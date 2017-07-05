Samsung'un orta segmentin giriş basamağındaki yeni modeli kullanıcı ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte Galaxy J5 2017 fiyatı ve diğer detaylar.



Akıllı telefonpazarının lider ismi konumundaki Samsung, bu unvanını büyük oranda orta segmentindeki modellerine borçlu. Zira bu sene Galaxy S8 veS8+'ın başarılı satış çizgisini hesaba katmazsak, önceki senelerde amiral gemisi modellerinin pek de hedeflenen rakamlara ulaşamadığını söyleyebiliriz. Buna rağmen Samsung akıllı telefon pazarının yüzde 23'lük kısmına hükmediyor. İşte bu payın önemli bir bölümünü orta segmentteki cihazlar üstleniyor.



Bu durumun farkında olan Güney Koreli teknoloji devi, A, C, J serileri ile orta segmetteki egemenliğini devam ettirme niyetinde. Son birkaç senedir bu serideki modelleri revize ederek satışa sunan Güney Koreli teknoloji devi, aynı stratejiyi 2017'de de sürdürüyor.



Zira Samsung'un kısa süre önce duyurduğu Galaxy J5 2017 4 Temmuz itibari ile satışa sunuluyor. İlk olarak Güney Kore'de satışa sunulacak olan cihaz ardından global pazarda da boy gösterecek.



Galaxy J52017, gücünü Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos 7870 yonga setinden alıyor. HD çözünürlükte 5.2 inçlik bir ekranla gelen telefon, sistemini 2GB RAM ile destekliyor.J5 2017, seçtiğiniz modele göre 16GB ve 32GB'lık dahili depolama alanına sahip olacak. Ön ve arka tarafında 13MP'lik kameralar bulunduran telefon, bu anlamda beklentileri karşılıyor.



Parmak izi okuyucusunun da bulunduğu cihaz 3000 mAh kapasitesinde ortalama bir bataryadan beslenecek. Cihazın Kore'deki satış fiyatı ise 300 dolar.