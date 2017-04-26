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galaxy j5 2017 ne zaman çıkacak?

GALAXY J5 2017 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung'un giriş segmentine hitap eden yeni modeli Galaxy J5 2017 sertifika sürecinin sonuna geldi. İşte telefonun çıkış tarihine ilişkin son detaylar.

Tarih : 26 Nisan 2017, 09:30
Puan Ver : Galaxy J5 2017 Ne Zaman Çıkacak?(7/10)6


Samsung'un giriş segmentine hitap eden yeni modeli Galaxy J5 2017 sertifika sürecinin sonuna geldi. İşte telefonun çıkış tarihine ilişkin son detaylar.



Dün yeni amiral gemisi modellerini tüm dünyada satışa sunan Samsung, orta ve giriş segmentindeki modellerini de unutmuyor. Güney Koreli teknoloji devi şu aralar Galaxy J5 2017modeli üzerine yoğunlaşmış durumda. Bu model için gerekli tüm sertifikaları alan Samsung, önümüzdeki günlerde J5 2017'yi satışa sunabilir.



Geçtiğimiz günlerde WiFi ve Bluetooth sertifikalarını alanGalaxy J5 2017, geçtiğimiz gün de Federal İletişimi Komisyonu'ndan geçer belgesi almayı başardı. FCC sertifikasıyla birlikte Galaxy J5 2017'nin satışa sunulmasının önünde herhangi bir pürüz de kalmamış oldu.



Samsung'un giriş segmentine hitap eden yeni modeli, gücünü Exynos 7870 yonga setinden alıyor. Sistemini 2GB RAM ile destekleyen cihazın dahili depolama alanı ise 16GB. 12MP'lik ana kameraya sahip olan Galaxy J5 2017'de microSD kart desteği de mevcut. Kutudan ilk çıktığında Android 7.0 Nougatile çalışacak olan telefonun fiyatı ise henüz kesinleşmiş değil.



Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy J5 2017'i bu ayın sonlarına doğru ya da Mayıs ayının ilk haftasında satışa sunması bekleniyor. Tabi ki Samsung'tan bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.



Samsung'un J serisi özellikleri ve fiyatıyla öne çıkıyor. Bu seri ülkemizde de en çok satan telefonlar arasında yer almakta.



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