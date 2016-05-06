Geçtiğimiz yıl 2015 versiyonu satışa çıkan Samsung Galaxy J2'nin bu yıl da 2016 versiyonu satışa çıkacak. Çok yakında tanıtılması beklenen telefonun teknik özellikleri bir benchmark testi sayesinde ortaya çıktı.



Geçtiğimiz yıl 2015 versiyonu satışa çıkan Samsung Galaxy J2'nin bu yıl da 2016 versiyonu satışa çıkacak. Çok yakında tanıtılması beklenen telefonun teknik özellikleri bir benchmark testi sayesinde ortaya çıktı.



Yeni amiral gemisi Galaxy S7'nin başarıyla üst segmenti adeta domine eden Samsung, şimdi de alt segment telefonlara yöneliyor. Bu yıl üç yeni düşük maliyetli telefon çıkaran şirket, çok yakında bunlara bir yenisini daha ekleyecek. Yaz aylarında satışa çıkması beklenen bu yeni telefon, geçtiğimiz yıl 2015 versiyonu satışa Galaxy J2'nin 2016 versiyonu. Telefon henüz resmen duyurulmamış olsa da, bir benchmark testinde görülmesiyle birlikte teknik özellikleri belli oldu.



GeekBench'te görülen Samsung Galaxy J2 (2016), 2015 versiyonuna göre çok daha iyi teknik özelliklere sahip. GeekBench'de yer alan bilgilere göre telefon 1.5 GHz dört çekirdekli Cortex-A7 işlemci, 2GB RAM ve 16GB depolama alanına sahip. 720p çözünürlükte 5 inç ekranı bulunan telefonun arka kamerası 8MP, ön kamerası ise 5MP. Telefonun işletim sistemi ise Android 6.0.1 Marshmallow olacak.



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